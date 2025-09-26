Teška nesreća na radu u Zagrebu: Na radnika pale ploče, preminuo u bolnici

Jučer u jutarnjim satima na području Peščenice došlo je do teške nesreće na radu u kojoj je smrtno stradao 55-godišnji zaposlenik građevinskog poduzeća. Prema informacijama policije, tijekom izvođenja građevinskih radova na obiteljskoj kući u vlasništvu 47-godišnjaka, na radnika su pale ploče i teško ga ozlijedile.
Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, no unatoč pruženoj liječničkoj pomoći preminuo je. Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici u suradnji s nadležnim inspektoratom rada.
