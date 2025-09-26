Naši Portali
OBNOVA VRELOVODA

Bez tople vode i grijanja: HEP Toplinarstvo planira zamjenu cijevi u više zagrebačkih kvartova

Zagreb: Zbog radova zatvoren dio Horvaćanske ceste
Autor
Mateja Šobak
26.09.2025.
u 05:57

Svi radovi morat će biti izvedeni u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normama, a projekt će zahtijevati i stalni nadzor tijekom izvođenja, kako bi se osigurala kvaliteta rada i sigurnost u procesu.

Magistrala Zapad, Vukovarska, Ruždjakova, HRT i Borovje. Pa još magistrala Istok i Rudeš, Fallerovo šetalište te Špansko. I za kraj, Gredice, Vrbani, Travno, Dugave, Središće, Sloboština i Velesajam. Dijelovi su to grada u kojima HEP Toplinarstvo planira zamjenu vrelovodne mreže između 2027. i 2030. pa se stanovnici polako mogu pripremati već sad da će neko vrijeme biti bez tople vode i grijanja. Kad je koji kvart točno na redu, zasad se još ne zna jer HEP Toplinarstvo tek planira tražiti tvrtku koja će, za nešto više od dva milijuna eura (bez PDV-a), za njih napraviti projekt zamjene mreže.

Točnije, traže tvrtku za izradu novih glavnih i izvedbenih projekata te dobivanje svih potrebnih dozvola za radove koji će trajati do 2030. godine. Na zamjenu vrelovodnih cijevi ide se jer one, "uslijed starosti i trošenja", ne zadovoljavaju više energetske i ekološke standarde, a u svakom od već navedenih kvartova bit će potrebno postaviti nove cijevi koje variraju u dimenzijama, od manjih promjera za stambene do većih za industrijske zone, čime će se omogućiti veća i efikasnija distribucija toplinske energije.

Projekt nije samo tehnički izazov; zahtijeva i ozbiljnu pravnu pripremu. Tvrtka koja će dobiti posao od HEP Toplinarstva morat će osigurati građevinske dozvole, a trebat će se riješiti i imovinsko-pravni odnosi jer cjevovodi prolaze kroz zemljišta koja nisu uvijek u vlasništvu HEP-a ili Grada Zagreba. Također, prilikom izgradnje bit će nužno provesti geodetske i urbanističke analize kako bi se osigurao ispravan smještaj cijevi i očuvala postojeća infrastruktura, poput vodovodnih ili kanalizacijskih sustava. Projektne ekipe neće samo projektirati nove cijevi, već i sve potrebne zaštite kao što su čelične konstrukcije koje će štititi cijevi od mehaničkih oštećenja.

Svi radovi morat će biti izvedeni u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim normama, a projekt će zahtijevati i stalni nadzor tijekom izvođenja, kako bi se osigurala kvaliteta rada i sigurnost u procesu. Također, pri svakoj fazi projekta obratit će se pažnja na smanjenje prekida opskrbe toplinskom energijom za korisnike, a posebno na prilagodbu rada postojećih sustava prilikom uključivanja novih cijevi. Ključni cilj je dugoročno poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje kapaciteta sustava, čime će se dugoročno smanjiti troškovi i emisije CO2, a istovremeno omogućiti pouzdana opskrba toplinskom energijom.

Ovaj projekt također uključuje instalaciju modernih sustava za praćenje kvarova na vrelovodnim cijevima, što će omogućiti brzo otkrivanje i sanaciju, primjerice, eventualnog puknuća, a nakon što svi radovi budu dovršeni, novi vrelovodi trebaju omogućiti stabilniji i efikasniji sustav grijanja za Zagrepčane. 

