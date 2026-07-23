Zbog povećane gustoće prometa ﻿kolona je na A2 Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba oko tri kilometra, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a promet se odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa.

Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik ﻿povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnik.

Na ﻿A3 Bregana-Lipovac povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca﻿. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko dva kilometra. Na A4 Goričan-Zagreb zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu nema poteškoća.