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NEKOĆ JE TO BILO NORMALNO

Umjesto na bazenu, osvježio bi se u Savi pa pitao Zagrepčane je li sigurna za kupanje: 'Ako baš želiš probati...'

Zagreb: Zbog niskog vodostaja Save na površini vode su izvirile nakupine šljunka
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr, Hana Ivković Šimičić
22.07.2026.
u 07:00
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Nagle promjene dubine, hladna voda i jaka struja na sredini su prilično opasni, napomenuli su Zagrepčani

Je li Sava sigurna za kupanje, pitao je stanovnik Zagreba koji razmišlja o tome da se, umjesto na bazenima i gradskim kupalištima, osvježi u rijeci koja teče kroz glavni grad Hrvatske. Pitanje je postavio na društvenoj mreži Reddit, a vrlo brzo stigli su odgovori Zagrepčana koji su mu rekli da to nije nimalo pametna ideja. Premda je to nekoć na pojednim lokacijama bill uobičajeno, Sava više nije ni sigurna niti dovoljno čista za kupanje. 

 – Voda je prehladna. Dno je neravno, negdje dublje, negdje pliće. Struje su nepredvidive što povećava rizik od utapanja i to je veliki problem. Nisam dodao kvalitetu vode. Jednostavno imaš druge probleme koji su opasni zbog kojih se ljudi utapaju. Postoji i podvodnog otpada zbog čega ne bi smio biti blizu tako nečeg, osim ako te ne diraju kožne bolesti i kojekakve infekcije koje možeš dobiti. Ukratko, Sava je dijametralno suprotna od sigurnog za kupanje – objasnio je jedan korisnik mreže. 

– Jednom sam ušao u vodu do koljena i istu večer odmah dobio neku krastu na nozi. Fuj! I to je bilo uzvodno od Zagreba – poručio je drugi komentataor.  Neki su naveli da se na pojedinim mjestima skuplja otpad, a drugi su poručili da problem nije u kvaliteti vode, već riječnim strujama koje mogu biti opasne. – Ako misliš zdravstveno onda je sigurna ali nagle promjene dubine, hladna voda i jaka struja na sredini su prilično opasni. Ako baš želiš probati nađi neku uvalu uz obalu di vidiš dno i di nema jake struje – savjetovala je jedna osoba. 

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*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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