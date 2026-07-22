Pogledajte tko je sve ove godine završio u Dumovcu: Spasili 1300 malih života

Sedam života dnevno u posljednjih je pola godine spasio Dumovec! Kažu tako iz Skloništa, iz kojih su pojasnili da je njihova terenska služba u posljednjih šest mjeseci izašla na 1.300 intervencija. Iza ovih brojki kriju se raznolike priče o spašavanju divljih životinja, ali i otvaranju prilika za sretan život napuštenim psima i mačkama, rekli su iz Dumovca.

Više od polovine intervencija bilo je vezano uz divlje životinje, a na njima je preuzeto 600 divljih životinja. U istom je razdoblju u Franjčevićevu ulicu smješteno čak 740 pasa i mačaka, a iz Skloništa je udomljeno njih 430. – Ono čemu stremimo je da se psi i mačke u Skloništu zadržavaju čim kraće. Mi im ovdje pružamo krov nad glavom, hranu, vodu, veterinarsku skrb te rad s našim timariteljima, trenericom pasa i volonterima kako bi ih se pripremilo za što ugodniji suživot s ljudima. Istodobno im tražimo trajni dom – kazala je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa. Od životinja se najbrže udome štenci i mačići, a posebice ženke.

U Skloništu Dumovec najčešće je smješteno oko 100 pasa i 30 mačaka. Velika pažnja pridaje se kontroli razmnožavanja pasa i mačaka pa je tako u šest mjeseci mnogo njih kastrirano. – U prvih pola godine sterilizirali smo 220 pasa i 840 mačaka. Manji dio čine psi i mačke koje udomljavamo, a veći zagrebačke slobodnoživuće mačke – istaknula je T. Zajec.

Što se tiče divljih životinja, nakon što ih preuzme terenska služba Skloništa, one se zbrinjavaju u Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, kazali su iz Dumovca. U Zagrebu živi mnogo različitih životinjskih vrsta pa se djelatnici Dumovca na terenima susreću s raznim intervencijama, istaknuli su. Najčešće intervecije odnosile su se na spašavanje raznih vrsta ptica, dodali su. – Zagreb je bogat bioraznolikošću, pa se na svojim intervencijama susrećemo s raznim životinjama. Najviše posla imamo sa pticama. U prvih šest mjeseci ove godine preuzeli smo čak 138 golubova, 106 vrana, 53 vrapca, 28 divljih pataka, 24 kosa i 14 vjetruša. Istodobno smo sudjelovali u spašavanju 47 ježeva i 39 šišmiša – kazao je Darko Ozmec, voditelj terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Osim divljih životinja, u Oporavilištu se, zbog ozljede ili iscrpljenosti, zbrinjavaju i ostale životinje iz prirode.

Voditelj terenske službe Ozmec i njegovi kolege na zagrebačkim su ulicama preuzimali i razne egzotične kućne ljubimce. U intervencijama posebno se ističu tri nimfe, jednu tigricu i dvije zlatne ribice. Djelatnike je, ipak, najviše iznenadila intervencija domaćih životinja koje su našli usred metropole. – Iznenadila ih je i domaća perad. U gradskoj su vrevi naišli na patku mandarinku te domaću kokoš – kazali su iz Skloništa.

Osim prostora za smještaj životinja te za rad veterinarske službe, Sklonište u Dumovcu obuhvaća i Infocentar za izgubljene i pronađene životinje. Većinu poziva na intervencije terenska služba prima putem Infocentra, rekli su iz Dumovca. Nestanak ili pronalazak ljubimca moguće je prijaviti pozivom na broj 01 2008 354, radnim danom od osam do 19 sati, subotom od osam do 14 sati, a nedjeljom do podneva. Hitne intervencije izvan radnog vremena prijavljuju se u Centar 112, poručili su iz Dumovca. Dodali su kako je terenska služba ove godine u 74 slučaja izašla na intervenciju po pozivu policije, vatrogasaca, suda, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, veterinarske inspekcije i komunalnog redarstva.