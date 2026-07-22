FOTO/VIDEO Kuće poplavljene, u Vrapču očajni: 'Vodovod nam je iz 1959., cijev je pukla tri puta u pola godine!'

Snažan huk vode za stanovnike Sunčanog brijega u Vrapču postao je zvuk kojeg se najviše pribojavaju. Jasan im je to znak da nova bujica kreće prema njihovim domovima. U samo pola godine s puknućem ulične vodovodne cijevi suočili su se tri puta, a scenarij je svaki put isti. Velika količina vode pod pritiskom pretvori se u bujicu koja se, zatim, velikom brzinom slijeva u domove, dvorišta, podrume i garaže, a iza sebe ostavlja veliku materijalnu štetu.

Problem se javlja na dionici od 100 metara u Ulici Dominika Mandića, ističu stanovnici, koja je paralelna s Ulicom Sunčani brijeg. Zbog pada terena, ondje onda teku potoci vode. Posljedica je to stare i neodržavane vodovodne mreže koja se godinama samo "krpa", kaže nam Ivana Jezidžić pa objašnjava da je do pucanja cijevi prvi put došlo u studenom prošle godine, zatim na Božić, a posljednji put u ponedjeljak, 20. srpnja.

Riječ je o tlačnim vodovodnim cijevima koje datiraju iz 1959. godine, no, one nisu obnavljane više od dva desetljeća, govori nam I. Jezidžić. Pri puknuću voda ne teče polako, nego se slijeva niz ulicu i nosi sve pred sobom. – Sve ovisi o tome na kojem će mjestu cijev puknuti i koje će kuće voda zahvatiti – govori nam I. Jezidžić čije je dvorište bilo pogođena sva tri puta. – Prvi put pretrpjeli smo štetu u dvorištu koja je i danas vidljiva. Drugi put voda je poplavila i podrum u kojem je bilo oko 40 centimetara mulja. U utorak je ponovno stradalo naše dvorište – priča nam dok nas vodi kroz dvorište i garažu. Šteta se pojavljuje sa svih strana, pokazuje nam, pločice u vrtu počele su se odvajati, dok je garaža puna blata.

Nakon što cijev pukne, stanovnike dočeka i prekid u opskrbi vodom. Kažu nam kako su, tako, u utorak bez vode bili 15 sati, od jutra do večeri. Najgori im je osjećaj neizvjesnosti, govore nam, jer se ne može znati kada će cijev ponovno puknuti. – Bojimo se otići od kuće, pogotovo za vrijeme godišnjih odmora. Stalno razmišljamo što će nas dočekati kada se vratimo – kaže nam I. Jezidžić koja se pita što bi stanovnici uopće trebali poduzeti da zaštite svoje domove. – Dok vatrogasci izađu na teren i zatvore vodu, šteta već nastane. Možete samo stajati i gledati, ne možete ništa učiniti. Zar bismo svi trebali držati vreće s pijeskom ispred kuća i čekati novo pucanje cijevi? To nije rješenje – kaže nam ljutito.

Foto: stanovnici Sunčanog brijega

Njezina susjeda i imenjakinja, Ivana Lugarić, stanuje u Ulici Dominika Mandića. Pokazuje nam tragove koje je poplava ostavila još od Božića. U sva tri navrata voda je, zbog položaja kuće, zahvatila stambeni prostor i unutrašnjost te nanijela ogromnu štetu. – Voda je dosezala visinu od oko dva metra. Strašno je to bilo za vidjeti. Voda se skupljala u šahtu, a zatim se prelijevala dalje prema vratima. Zamislite da vam tako visoko stoji ispred kuće – prisjeća se I. Lugarić i dodaje kako joj je najveći strah bio od dodira vode sa strujom. – Vatrogasci su ispumpali vodu, ali ostalo je još toga za sanirati. Kad voda uđe u kuću, nastane potpuni kaos. Cijeli je prostor ostao natopljen – kaže.

Da cijela ova situacija uvelike utječe na svakodnevni život, potvrđuje nam i stanovnica Mara Baštijanović. – Imamo malu djecu i bez vode ne možemo normalno funkcionirati. Ne možemo prati ili kuhati. U utorak sam trčala do susjeda i obavještavala ih da na vrijeme uzmu vode. Kasnije je stigla cisterna, ali trebalo je čekati – kaže nam. Najveći im je strah mogućnost pokretanja klizišta, ističe M. Baštijanović. – Sa strahom gledamo prema brijegu. Tu vreba opasnost od klizišta. Sve ovo dosad bit će ništa u usporedbi s onim što bi se moglo dogoditi ako se tlo pokrene – upozorava.

Foto: stanovnici Sunčanog brijega

Frustrirani ponavljanjem istog problema, stanovnici su se odlučili skupiti i pokrenuti peticiju kojom od nadležnih traže hitnu rekonstrukciju i zamjenu vodovodne cijevi u donjem dijelu Ulice Dominika Mandića. S prikupljanjem potpisa krenuli su u utorak. – Zbog svega što se dogodilo, odlučili smo pokrenuti peticiju. Njome tražimo da se zamijeni cijela vodovodna trasa duž ulice, a ne da se problem ponovno rješava djelomičnom sanacijom. Dosadašnje krpanje pokazalo se neučinkovitim, financijski neisplativim, a nama, uz to, ne pruža sigurnost. Dok se ne napravi cjelovita obnova, ovo neće stati – ističe I. Jezidžić.

Jesu li upoznati s problemom, pitali smo i Grad. – Cjevovod na navedenoj lokaciji datira iz 1959. godine, te su djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje, prilikom četiri ovogodišnje intervencije, uspješno sanirali cjevovod u roku od 24 sata od prijave. Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče u ovogodišnji će prijedlog prema Vodoopskrbi i odvodnji, koji se odnosi na potrebe proširenja i unaprjeđenja vodovodne i kanalizacijske mreže na području Gradske četvrti, uvrstiti i prijedlog rekonstrukcije, odnosno zamjene postojeće vodovodne mreže u Ulici Dominika Mandića, na dionici od Ulice Skijaški brijeg do spoja sa Sunčanim brijegom i Žlebecom. Prijedlog će Vijeće razmotriti na jednoj od sjednica do kraja godine, nakon čega će biti upućen Vodoopskrbi i odvodnji na razmatranje u sklopu izrade budućih planova razvoja i rekonstrukcije vodovodne infrastrukture. Prijedlog će Vijeće razmotriti na jednoj od sjednica do kraja godine – kažu iz Grada.