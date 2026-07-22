Ovaj rotor kod Bundeka vodio je u zelenilo! Otvara se još jedno gradilište, stiže i 27 parkirališnih mjesta

Jedan od prometnih projekata koji bi trebao zaokružiti uređenje područja oko Bundeka i Središća ulazi u novu fazu. A novi korak u tom smjeru nastavak je produžetka Ulice Vojina Bakića od Ulice Ede Murtića prema zapadu, za koji je Grad Zagreb raspisao javnu nabavu vrijednu 180.000 eura. Riječ je o prostoru odmah iza rotora kod Bundeka, kojim se iz Avenije Većeslava Holjevca ulazi prema Središću i Muzeju suvremene umjetnosti. Ondje je već izgrađena prva faza prometnice, dok bi se novim radovima cesta produžila prema zapadu i povezala s dijelom naselja koji se posljednjih godina intenzivno izgrađuje.

Iako se radi o svega pedesetak metara nove prometnice, projekt uključuje mnogo više od same ceste. Uz produžetak Ulice Vojina Bakića izgradit će se 27 okomitih parkirališnih mjesta, od kojih će dva biti rezervirana za osobe s invaliditetom. S obje strane prometnice bit će uređeni nogostupi, postavit će se nova javna rasvjeta te elektronička komunikacijska infrastruktura, a cijeli prostor bit će krajobrazno uređen. Nova prometnica projektirana je kao slijepa ulica s okretištem na kraju kako bi njome mogla prometovati komunalna, dostavna i druga vozila. Kolnik će biti širok sedam metara, dok će se uz njega nalaziti parkirališna mjesta i pješačke staze s obje strane. Cijeli prometni koridor bit će širok 30 metara.

Foto: Google Maps

Projekt posebnu pozornost posvećuje pristupačnosti. Na svim prijelazima bit će izvedeni spušteni rubnjaci i rampe kako bi se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogućilo nesmetano kretanje, što je jedan od društveno odgovornih ciljeva navedenih u dokumentaciji o nabavi. Prema projektnoj dokumentaciji, prostor na kojem će se graditi danas je većim dijelom neuređen i obrasao grmljem te zelenilom. Nova prometnica nastavit će se na već izgrađenu prvu fazu produžetka Ulice Vojina Bakića, čime će se urediti još jedan dio prometne mreže u neposrednoj blizini Bundeka.

Osim nove prometnice i parkirališta, planirana je i izgradnja podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nove javne rasvjete. Rasvjetni stupovi bit će postavljeni s obje strane nogostupa, a nova mreža spojit će se na postojeći sustav javne rasvjete iz prve faze projekta. Grad od budućeg izvođača očekuje da radove završi u roku od dva mjeseca od uvođenja u posao. Prema dokumentaciji, gradilište će u pravilu raditi od ponedjeljka do subote između sedam i 19 sati, no ako radovi budu kasnili, izvođač će ih morati organizirati i noću te nedjeljom i blagdanima kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Nastavkom Ulice Vojina Bakića dovršava se dio prometne infrastrukture koji bi trebao pratiti razvoj ovog dijela Središća. Uz dodatna parkirališna mjesta, stanovnici bi trebali dobiti sigurnije pješačke površine, bolju rasvjetu i uređeniji javni prostor u neposrednoj blizini Bundeka.