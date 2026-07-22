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objavili su iz Sindikata biciklista

FOTO Pola godine nakon obećanja! Evo u što se pretvorilo ‘parkiralište za bicikle’ na Glavnom kolodvoru

Sindikat biciklista/Facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
22.07.2026.
u 14:28
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Umjesto prije otprilike pola godine najavljene implementacije "bike-box" sustava, lokacija postojećeg parkinga za bicikle devoluirala je u divlji parking za automobile i odlagalište neregistriranih skutera – objavili su iz Sindikata biciklista uz fotografije.

Gotovo šest mjeseci nakon što je HŽ Infrastruktura najavila postavljanje modernog "bike-box" sustava kod zagrebačkog Glavnog kolodvora, Sindikat biciklista ponovno upozorava da se na terenu nije promijenilo gotovo ništa. Štoviše, tvrde da je postojeće parkiralište za bicikle danas pretvoreno u divlji parking za automobile i odlagalište neregistriranih skutera. – Teško je vjerovati da parking za bicikle zgrade Glavnog željezničkog kolodvora glavnoga grada jedne države članice EU može ovako izgledati. Umjesto prije otprilike pola godine najavljene implementacije "bike-box" sustava, lokacija postojećeg parkinga za bicikle devoluirala je u divlji parking za automobile i odlagalište neregistriranih skutera – objavili su iz Sindikata biciklista uz fotografije.

Podsjetimo, upravo je nakon njihove objave u veljači HŽ Infrastruktura na naš upit odgovorila na kritike i najavila poboljšanja. Tada su istaknuli da se na zapadnoj strani kolodvorske zgrade nalaze četiri stalka za ukupno 24 bicikla, dok je na istočnoj strani, prema Hrvatskoj pošti, postavljen još jedan stalak za šest bicikala. Istodobno su najavili i postavljanje zatvorenog i natkrivenog "bike-box" sustava na zapadnoj strani Glavnog kolodvora, uz peti peron, odnosno pokraj ulaza u Importanne centar. Riječ je o sustavu koji omogućuje sigurnije parkiranje bicikala i zaštitu od vremenskih uvjeta, a već je postavljen na pojedinim lokacijama u Hrvatskoj, poput Čazme.
Ključne riječi
sindikat biciklista Glavni kolodvor Zagreb

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