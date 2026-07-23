'Količina živčanoće, automobilske trube, nepozdravljanje na ulici': Doselili iz manjih mjesta u Zagreb pa otkrili što ih je šokiralo

Koje sve kulturne šokove su pojedinci doživjeli nakon što su se preselili u metropolu, upitao je jedan korisnik na društvenoj mreži Reddit. "Ljudi iz manjih mjesta, pogotovo vi koji ste mladi došli u srednju ili faks, koje ste kulturne šokove doživjeli kada ste doselili u Zagreb?", upitao je ostale korisnike.

Jedan korisnik podijelio je, tako, svoje iskustvo preseljenja iz ruralne sredine u Zagreb. Prisjetio se kako su mu neke svakodnevne gradske navike u početku bile potpuno nepoznate. "Ja sam se prije 10 godina preselio u Zagreb sa sela koji broji više pasa nego ljudi. Sjećam se nekih stvari: izbjegavao sam se voziti s tramvajem zbog nekog razloga, prvi put sam vidio ljude druge rase, nisam prije vidio ljude da trče i bave se sportom i čudio se koliko ljudi jede u restoranu svaki dan", napisao je.

Druge su, pak, iznenadili susjedski odnosi i nepozdravljanje na ulici. "Odnos prema susjedima. U Zagrebu mi nikad nitko nije došao na kavu, dapače to bi bilo nepristojno. U manjim sredinama je neobično ako samo pozdraviš i odeš dalje", napisao je korisnik. Jedna je osoba dodala kako je dugo imala naviku javiti se svima koje sretne. "Meni je bila navika jer sam iz malog sela, da se javljam svakom koga sretnem, jedva sam suzbila nagon da se javljam ljudima na cesti", ispričala je.

Druga je korisnica priznala da ju je jedna stavka i šokirala i oduševila. "Gužve po gradu, tj. prometu. A i javni prijevoz. Bilo mi je super kako skoro svugdje možeš doći bez problema. U malom mjestu si nigdje bez auta, možda imaš dva busa koji prolaze pa te mogu odbacit do susjednog grada. Nije šok, koliko oduševljenje", ispričala je. Neki su napisali kako je zvuk automobilske trube u njihovom mjestu ima drugačije značenje. "Količina živčanoće. Od radnica u pekari do prometa. U mom mjestu trubiš kad vidiš nekoga koga znaš, da ga pozdraviš. Totalno druga asocijacija na taj zvuk. Naravno, potrubit ćeš nekome ako je neka baš ozbiljna situacija, ali nitko ne trubi za gluposti", istaknuo je korisnik.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje