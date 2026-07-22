M. Selak Raspudić prozvala Tomaševića: 'Vrijeme je da radovi rade kao propaganda!'

Stranka Drito ustvrdila je u srijedu da zagrebačka gradska vlast, unatoč novcu i većim poreznim prihodima, ne uspijeva dobro organizirati i po planu dovršiti infrastrukturne projekte zbog čega se radovi na brojnim gradilištima odužuju, a rokovi pomiču tjednima i mjesecima. Iz Kluba gradskih zastupnika stranke Drito kažu i da se građani s pravom pitaju zašto na gradilištima nema radnika, zašto strojevi miruju vikendom i zašto se ponekad satima ne vidi nikakva aktivnost usred radnog dana.

"Od 2021. do 2025. prihodi Grada Zagreba od poreza porasli su s približno 750 milijuna eura na 1,41 milijardu eura odnosno čak 88 posto. Da taj iznos prevedemo na jezik koji svatko razumije: to je novac za gotovo 20 bazena Špansko. Dvadeset bazena. Što mi imamo? Jedno kupalište", navode. Ista analogija, dodaju, vrijedi za prihod od poreza na dohodak od nesamostalnog rada koji je porastao 564 milijuna eura, odnosno 94 posto.

Kako smatraju, simbol takvog upravljanja postala je Sarajevska cesta gdje je tramvajsku prugu gradska vlast obećala još u predizbornoj kampanji 2021. Službene najave su krenule početkom 2023., radovi započeli u listopadu 2024. uz obećanje da će biti završeni do kraja 2025. "Taj je rok prošao, a tramvajski promet još nije uspostavljen", ističu. "Tomašević više ne može za svako kašnjenje pronaći novu vanjsku prepreku. Jednom su krivi propisi, drugi put državne institucije, treći put javna nabava, četvrti put izvođači, instalacije ili nepredviđeni radovi. Nakon pet godina vlasti više nije dovoljno objašnjavati što sve Grad sprječava....Vrijeme je da radovi konačno počnu raditi barem onoliko intenzivno koliko radi gradska propaganda", poručuju iz Drito.