FOTO Ovako izgleda sportska dvorana u centru Zagreba, godinama se raspada. Znamo što Grad s njom planira

Već godinama zgrada sportske dvorane I. Tehničke škole "Nikola Tesla" u Klaićevoj stoji u raspadnutom i derutnom stanju, a prema stručnom mišljenju ovlaštenih inženjera, nakon potresa iz 2020. godine došlo je do teških konstruktivnih oštećenja. Zašto se objekt u centru Zagreba raspada i kad nešto misle učiniti po tom pitanju pitao je Grad Zagreb zastupnik SDP–a u Gradskoj skupštini Srđan Subotić prije otprilike mjesec i pol, a konačno mu je stigao i odgovor.

– Možete Ii navesti koji je konkretan plan za ovu lokaciju i zašto šest godina nakon zagrebačkog potresa građani još uvijek gledaju teško oštećeni i neiskorišteni objekt u samom središtu grada? – pitao je Subotić.

Odgovor je stigao od pročelnika Ureda za obrazovanje, sport i mlade Luke Juroša. – Grad Zagreb je u listopadu 2025. zaprimio Stručno mišljenje projektanta nosivih konstrukcija o stanju konstrukcije zgrade sportske dvorane u Klaićevoj 11C, te nakon toga nisu naručivane dodatne procjene stanja objekta.

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Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade je u kolovozu 2018. naručio Elaborat analize postojećeg građevinskog stanja i stabiliteta zgrade sportske dvorane u Klaićevoj 11C. Elaboratom je utvrđeno da zbog oštećenja na nosivim zidovima pročelja zgrade, vidljivim pukotinama na nadtemeljnoj konstrukciji, oštećenjima na nosivim gredama stropa te utonuća podne konstrukcije dijela građevine, ista nije sigurna za korištenje i od tada se ne koristi za potrebe održavanja nastave – započeo je odgovor Juroš, napomenuvši da je obnova objekta u planu, da je učenicima potrebna za obavljanje tjelesne kulture te da su imovinsko–pravni problemi riješeni. Gradski konzervatori, međutim, moraju prvo obaviti svoj posao. Građevina se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Zagreba, pa se obnova mora detaljno isplanirati u dogovoru s konzervatorima.

– Sukladno stručnom mišljenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode od 11. srpnja 2018., svi zahvati na vanjskim dijelovima predmetne zgrade i u njenoj unutrašnjosti mogu se poduzimati samo uz posebne uvjete i odobrenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture. Potrebno je sačuvati izvorni izgled građevine i gabarite uz eventualne prilagodbe unutrašnjosti novim potrebama, a izvedba zamjenske gradnje je dopuštena jedino na temelju odluke Ministarstva kulture RH, ako sanacija postojeće zgrade nije moguća. U daljnjim radnjama vezano za obnovu objekta, u svrhu vraćanja u funkcionalno stanje za potrebe održavanja nastave, postupit će se u skladu s gore navedenim konzervatorskim smjernicama – objasnio je pročelnik.