FOTO/VIDEO Obišli smo novu Sarajevsku! Voditelj projekta otkrio nam što je još preostalo do otvaranja

Nekoć livada, danas mjesto koje je ozbiljno poprimilo izgled novog ulaza u Zagreb. Rekonstrukcija i proširenje Sarajevske ceste te gradnja tramvajske pruge od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora, obećavala se desetljećima, a sada se privodi kraju. Već ove jeseni trebali bi se voziti novim tramvajem na novoj trasi, a mi smo obišli oko dva kilometra dugo gradilište na kojem su zadnje gotovo dvije godine angažirani deseci strojeva i radnika.

Među njima srećemo Vinka Tomića, voditelja projekta Sarajevska. Na dolasku nam odmah pokazuje fotografije Horvaćanske snimljene sada već davne 2000. godine. Godina je to kada je otvorena zadnja nova tramvajska dionica u metropoli, a Vinko je radio i na tom projektu pa ga veseli da se tramvajska mreža nakon dugih četvrt stoljeća širi.

– Bila su to drugačija vremena, o tim radovima svjedoči samo nekoliko fotografija, ako si ih izradio, a danas se snima i slika svaki korak – govori kroz osmijeh dok zajedno s kolegom iz gradskog ureda Markom Cicvarićem pozira pred našim objektivom.

– Više od 95 posto je završeno, odrađen je velik posao koji 95 posto ljudi niti ne vidi. Govorim o infrastrukturi, a to su kanalizacija, vodovod, vrelovod, javna rasvjeta, telekomunikacijski kablovi, semaforske instalacije, elektroenergetska infrastruktura, horizontalna i vertikalna signalizacija… – nabraja voditelj projekta Tomić. Preostalo je, kaže, još do kraja urediti zapadni kolnik, postaviti semafore, urediti hortikulturu te odraditi završno "šminkanje". Od prošlog tjedna je zatvoreno raskrižje s Vatikanskom koje će se urediti do 2. kolovoza, a potom, dok su još ljudi na godišnjem, plan je zatvoriti i raskrižje i zapadni dio od Ukrajinske do rotora gdje također treba urediti raskrižje, pješačke staze i postaviti novi asfalt kako bi, nadaju se iz Grada, u rujnu promet mogao poteći u punom profilu sa šest cestovnih trakova, po tri u svakome smjeru te dva tramvajska kolosijeka.

Obišli smo jedan od najskupljih zagrebačkih projekata, pogledajte kako izgleda nova Sarajevska! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nažalost, još najmanje dvije godine Sarajevska neće funkcionirati u potpunosti jer je zbog problema u javnoj nabavi prilično zakasnio drugi dio projekta u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC). Kineska tvrtka CRBC u posao je uvedena tek lani u studenom, s rokom dovršetka do svibnja 2028. godine. I dok je Grad zadužen za tramvaj i cestu do Brdarićeve ulice, HAC, odnosno država obvezali su se izgraditi nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora i novu Sarajevsku uklopiti sa zagrebačkom obilaznicom. Praši se sada i na tom dijelu vrlo zahtjevnog gradilišta, a prođe li sve u roku, novi ulaz u grad bit će otvoren na ljeto ili jesen 2028.

– Zato smo projektirali i napravili privremeno okretište tramvaja nekoliko stotina metara sjevernije od Ranžirnog kolodvora, kod ulice Aleksandra Brdarića, tako da se i tramvaj i nova avenija mogu pustiti u promet već ove jeseni. Naravno, to je i nama produžilo rok. Gradilište je zahtjevno i jer smo aktivnosti morali koordinirati sa stanarima kako bismo im omogućili svakodnevni pristup. – pojašnjava voditelj koji, ne zanemarujući težinu fizičkog posla na građevini, naglašava zahtjevnost birokracije i imovinsko-pravnih poslova koji su preduvjet svakog projekta, a oni su ustvari onaj dio sante leda koji ne vidimo pod vodom.

Nova Sarajevska tako postaje meka za investitore, osim što će 35 tisuća stanovnika Dugava, Travnog, Jakuševca, Hrelića i Utrina dobiti novu veliku prometnicu i tramvajsku mrežu, dobit će i novi McDonald's čija je gradnja počela, u izgradnji je i nova stambena zgrada, uz nju je u planu i poslovna, možda i njih više te još novih sadržaja o kojima se zasada samo šuška među susjedima. Urbanizacija Kamenarke i Jakuševca čini se logičnim sljedećim korakom, pogotovo kada se ispuni još jedno staro obećanje o zatvaranju odlagališta otpada, što bi se trebalo dogoditi do kraja desetljeća.

VIDEO 'Nađemo se kod Vjesnika!': Nebodera nema, pitali smo Zagrepčane treba li 'nestati' i ime tramvajske stanice

– Podržavam što se napokon ovo izgradilo, obećavali su to četrdeset godina, počinjali radove zadnjih 25, a evo, čini se da je to sad to, malo je veliko tu za naš mirni kvart, ali bumo se navikli – analizira stariji gospodin kojeg tijekom vikenda susrećemo u šetnji gradilištem. A brojni susjedi već mjesecima škicaju što se događa, potvrđuje nam Vinko Tomić.

– Nekome su bukobrani previsoki, nekome preniski, teško je svima ugoditi, ali maksimalno smo vodili brigu o stanarima – zaključuje. Primjećujemo kako je već bukobran službeno "kršten" ogromnim grafitom. Pred njim se nalaze nove autobusne i tramvajske stanice, a uz impozantnih 50 tisuća kvadrata asfalta, izbrojali smo i stotinjak novih stabala, dok je projektom obuhvaćeno uređenje čak 25 tisuća kvadrata zelenih površina. Transformacija vrijedna 25 milijuna eura bez PDV-a bliži se kraju. Po novoj tramvajskoj pruzi trebala bi voziti linija 8 koja će vožnju od Mihaljevca preko Draškovićeve i Autobusnog kolodvora sad produžiti od Zapruđa s još četiri stanice na Sarajevskoj.