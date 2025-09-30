Stigli su hladni dani: Pitali smo HEP kad će uključiti radijatore u Zagrebu, evo što su nam odgovorili

Od 15. rujna službeno traje ogrjevna sezona, no to ne znači da su se kućanstva koja se griju na zagrebačku toplanu počela grijati. Posljednjih nekoliko dana temperature su niže od prosjeka, najavljuje se i novi hladni val, pa su se mnogi Zagrepčani počeli pitati kad će HEP Toplinarstvo početi grijati njihove radijatore.

Uključivanje grijanja u ogrjevnoj sezoni, da podsjetimo, započinje kad se za to stvore vremenski uvjeti, a o tome odlučuje distributer toplinske energije, u ovom slučaju HEP Toplinarstvo. – Svakodnevno pratimo vanjske temperature zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će u skladu s istima HEP Toplinartvo tijekom ovog tjedna donijeti odluku o početku uključivanja grijanja.

Općim uvjetima za isporuku toplinske energije također je propisano da isporuka toplinske energije za grijanje može započeti i kada to pisanim putem zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika. Sukladno tome, predstavnici suvlasnika zgrada imaju mogućnost HEP- Topinarstvu podnijeti pisani zahtjev za uključivanjem grijanja u njihovoj zgradi putem elektroničke pošte ( toplinarstvo@hep.hr ) ili poštom na adresu Miševečka 15a, Zagreb – pojasnili su.

Istaknuli su i još postoje neke stambene zgrade koje nisu završile radove na instalacijama. – U gradu Zagrebu na današnji dan imamo 99 zgrada koje nisu spremne za grijanje, jer u istima krajnji kupci još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama u svojim stambenim ili poslovnim prostorima. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja unutarnjih instalacija grijanja trebaju dostaviti pisanu obavijest HEP- TOPLINARSTVU d.o.o. da su svi radovi na instalacijama završeni te da su instalacije spremne za prihvat toplinske energije – zaključili su.