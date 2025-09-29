Naši Portali
JESEN JE STIGLA

Kada upaliti grijanje? Evo što kažu stručnjaci

Zagreb: Naglim padom temperature zraka brojni građani upalili su grijanje u svojim domovima
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.09.2025.
u 17:56

Predugo čekanje s uključivanjem grijanja može imati i ozbiljnije posljedice. Hladne i vlažne prostorije pogoduju nastanku plijesni, a to može uzrokovati velike zdravstvene probleme.

Jesen je stigla, dani su sve hladniji, a mnogi se građani pitaju kada je zapravo pravo vrijeme uključiti grijanje. Dok se zbog visokih cijena energenata početak sezone često nastoji što više odgoditi, stručnjaci upozoravaju da preniska temperatura u domu može biti štetna i za zdravlje i za samu imovinu.

Iako u Hrvatskoj ne postoji zakonom određen datum kada mora početi sezona grijanja, u nekim europskim zemljama ta se praksa odavno ustalila. Primjerice, u Njemačkoj se razdoblje od početka listopada do kraja travnja smatra standardnim vremenom grijanja, a poneki ugovori o najmu dopuštaju i raniji početak – već sredinom rujna, piše Fenix magazin. Kod nas se pravilo razlikuje ovisno o regiji, no osnovna ideja ostaje ista: grijati treba onog trenutka kada se temperature spuste ispod određenog praga i kada prostor više ne pruža potrebnu toplinu.

Odluka o paljenju radijatora ne ovisi samo o vremenu, nego i o stanju u samom domu. Ako se u stanu temperatura spusti ispod dvadeset stupnjeva, osobito u kućanstvima s djecom, starijima ili kroničnim bolesnicima, preporuka je uključiti grijanje. Starije zgrade, s lošijom izolacijom, obično zahtijevaju grijanje ranije nego novije i energetski učinkovitije nekretnine. U višestambenim zgradama ponekad se privremeno može računati na toplinu iz susjednih stanova, no to je tek kratkoročno rješenje jer s padom vanjskih temperatura unutarnji prostori brzo postaju neugodno hladni.

Predugo čekanje s uključivanjem grijanja može imati i ozbiljnije posljedice. Hladne i vlažne prostorije pogoduju nastanku plijesni, a to može uzrokovati velike zdravstvene probleme. Osim toga, u negrijanim prostorima postoji opasnost od smrzavanja vode u cijevima, što može dovesti do pucanja i vrlo skupih oštećenja. To je posebno rizično za vikendice, prazne kuće ili prostore koji se rijetko koriste.

Stručnjaci stoga savjetuju umjereno, ali kontinuirano grijanje. Najbolje je održavati temperaturu tako da u prostorijama nikada ne bude hladnije od šesnaest stupnjeva, dok se za ugodan boravak preporučuje između dvadeset i dvadeset dva stupnja. Na taj način istodobno se čuva zdravlje, imovina i - dugoročno - kućni proračun.

Drastičan val hladnoće zahvatit će Europu: I Hrvatska će biti na udaru
Ključne riječi
zima grijanje

DZ
Dzasmin
18:24 29.09.2025.

A cime da palimo radijatire? Brenerom? Otvorenim plamenom? Nalozimo vatru ispod njih pa ih tako palimo? Hebo vas Vuk!

