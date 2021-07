Stavite na stube vodilice za bicikle, dosta nam je da ih moramo tegliti

U pet minuta 12 biciklista i jedan romobilist. Toliko se ljudi oko podneva kod savskoga okretišta popelo stubama na Jadranski most noseći bicikle jer ondje nema kanalica po kojima bi ih mogli gurati. I tako će, čini se, morati do kraja ožujka iduće godine, kada se planira završetak rekonstrukcije savskog pješačkog mosta koji je trenutačno zatvoren. Na problem još od početka radova krajem siječnja upozorava udruga Sindikat biciklista, u kojoj ističu kako su “zbog onemogućavanja komunikacije između starog i Novog Zagreba za pješake, osobe s invaliditetom i bicikliste reagirali prema nadležnom gradskom uredu i zatražili da se pronađe alternativno rješenje”. Međutim, kažu, bezuspješno.

Problem je u sidrenju?

– Savski most s prosječnim dnevnim prometom od 5000 biciklista ljeti jedan je od najopterećenijih biciklističkih pravaca u Zagrebu. Doda li se broj pješaka, može se pretpostaviti da njime dnevno prođe i više od 10.000 ljudi. A sad je tu ulogu preuzeo Jadranski most. U brojku pak spadaju i stariji i mlađi, jači i slabiji, ljudi koji mogu bicikl prenijeti po stubama, ali i oni koji to ne mogu, roditelji s dječjim kolicima, umirovljenici, osobe s invaliditetom... – objašnjavaju. A velik je problem, dodaju, i to što je na Jadranskom mostu premalo prostora za kretanje biciklista i pješaka, za što su predložili rješenje.

– Prenamjenom jednog od tri prometna traka na istočnoj strani te spajanjem na nogostup kod Remetinečke ljudi bi se poštedjeli barem jednog uspinjanja stubama. Sužavanjem trakova i ograničenjem brzine pak stvorili bi se preduvjeti za uklanjanje ograde koja smanjuje širinu nogostupa. Time bi se dobila potrebna širina za nastavak spoja prenamijenjenog traka do Selske, čime bi se biciklistima omogućio prelazak bez prenošenja vozila po stubama – kažu u Sindikatu.

Muke bi im olakšale i vodilice za bicikle, no rečeno im je, dodaju, da se neće ugrađivati. I to, prema informacijama koje su dobili iz gradskoga Ureda za promet, jer su gazišta na montažnom stubištu mosta pretanka za njihovo sidrenje. No, one su ipak osvanule, ali ne na stubama kod okretišta, nego na južnom prilazu mostu, odnosno u području Kajzerice.

– Upitali smo i na čiji su zahtjev onda ondje postavljene te jesu li sigurne za korištenje. Odgovor nismo dobili – navode u udruzi koja će u nedjelju obilježiti desetu obljetnicu. Proslavit će je rođendanskom “Kritičnom masom”, akcijom kojom upozoravaju na probleme biciklista, a ovaj će se put voziti pod geslom “Sada je naše vrijeme”. Pozivaju sve da im se pridruže, start je u 17 sati ispred Gradske uprave, a ruta ide uz fontane preko Mosta slobode i kroz Novi Zagreb upravo do Jadranskog mosta. Nastavlja se Savskom, Hatzovom, Draškovićevom i Vlaškom do Ribnjaka, gdje će biti druženje uz DJ-eve.

Što se tiče kanalica, i mi smo nekoliko puta i prošloj i sadašnjoj gradskoj vlasti slali pitanja, no odgovora nema. A biciklisti koji moraju tegliti vozila stubama, posebice na +35, ogorčeni su.

Koštalo bi oko 5000 kuna

– Jako je nezgodno. I ne razumijem logiku da su na jednoj strani postavili vodilice, a na drugoj ne – kaže Ljubimka Jelica, a Hrvoje Pajalić dodaje kako je riječ o malom zahvatu koji bi ljudima mnogo značio.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 01.07.2021., Zagreb - Zbog radova na pjesackom mostu biciklisti na Jandranskom mostu nose niz stepenice bicikle jer nisu postavljene kanalice na stepenicama. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Moj je bicikl lagan pa nije tako strašno što ga moram nositi, ali jedva čekam da se pješački most otvori jer to naguravanje na Jadranskom više nema smisla – ljutita je Anita Faiser. Robert Slunjski također ističe kako postavljanje kanalica nije velika investicija, što potvrđuju i prometni stručnjaci.

– Ima ih puno vrsta, no recimo da bi prosječna cijena s postavljanjem bila oko 250 kuna po metru, i to za širinu jednog bicikla – kaže sudski vještak za promet Goran Husinec. Uzmemo li, prema tome, da se postave dvije kanalice za jedan bicikl i da je svaka duga desetak metara, računica ispadne 5000 kuna.