Nevjerojatno! Iscrtali novu biciklističku stazu pa nekoliko dana poslije sve razrovali

Mnogostupići, ponekad i u dva-tri reda, dijamantne nadstrešnice i zahodi, luksuzni koševi za smeće, “domoljubna” rasvjeta mostova od 12 milijuna kuna, biciklističke staze i zebre koje ne vode nikamo... Čudni su bili putevi javne nabave bivše gradske uprave, a o njoj su ispisani cijeli tomovi novinskih članaka. Novi zagrebački gradonačelnik zaustavio je javnu nabavu, no izgleda da takvoj praksi još nije došao kraj. Naime, čitatelji Večernjaka iz Kruga upozorili su nas na neobičan građevinski zahvat započet početkom lipnja.

Nije nam jasno...

– Na južnoj strani Vukovarske kod brojeva 234, 236 i 238 u blizini križanja s Držićevom najprije su iscrtali dvosmjernu biciklističku stazu koja je zauzela pola nogostupa. Nekoliko dana nakon toga, došli su strojevi i prerovali cijelu stazu te počeli asfaltirati taj dio nogostupa. Asfaltiranje je gotovo, nove staze još nema, ali se na kolniku vide rubovi one koje su iscrtali. Nije mi jasno zašto se crtala staza, a nekoliko dana poslije sve je razrovano i baš me zanima koliko smo to platili – kazao nam je čitatelj te nam poslao i fotografije radova.

Začuđen je, dodao je, što se sve to odvija nakon što je opcija u kojoj smo takve stvari često viđali poražena na lokalnim izborima, a da tu nešto ne štima, uvjerili smo se i sami kada smo posjetili lokaciju koja je asfaltirana u petak.

– Radovi na asfaltu počeli su prije tjedan i pol do dva. Nekoliko dana prije iscrtali su novu stazu. Baš sam se začudio svemu tome – rekao nam je student Luko Lumezi koji se onuda često vozi biciklom kada ide na fakultet. Ni drugim prolaznicima nije sasvim jasno što se zbiva.

Promišljeno i koordinirano

– I baš sam razočaran zbog toga jer sam mislio da će takva praksa prestati kada izaberemo novu vlast – komentirao je Ivan, koji također živi u blizini i često je na biciklu jer radi kao dostavljač. Negoduju biciklisti, a nisu sretni ni pješaci. Mladen, kojega smo zatekli u šetnji s dvogodišnjom kćeri, smatra da Zagreb općenito ima problem s biciklističkim stazama.

– Svuda su postavljene, tako da uopće nema više prostora za pješake. Pogledajte ovdje malo dalje. Staza je dvosmjerna i zauzima pola pločnika. Biciklisti jure pa šetati ovuda s djetetom uopće nije ugodno, a i drugdje je tako. Moralo bi se pronaći bolje rješenje jer ovakva situacija nije dobra ni za bicikliste ni za pješake, naguravamo se na malom prostoru. Pješačka i biciklistička zona trebale bi biti odvojene, a ne ovako – kazao je Mladen.

Za mišljenje o situaciji na Krugama pitali smo i Sindikat biciklista koji je u vrijeme stare gradske uprave bio vrlo glasan u osudi loše biciklističke infrastrukture, no sada smo od njih dobili veoma štur odgovor.

– U načelu smo uvijek za promišljeno i koordinirano uređivanje infrastrukture i prostora kako bi izvedeni radovi dulje trajali i tako pridonijeli kvaliteti života. Što se tiče konkretnih zahvata, nemamo informaciju po čijem nalogu se radovi izvode, kao ni kako će izgledati rezultat pa trenutačno ne možemo reći ništa više o tom slučaju – poručili su iz Sindikata biciklista.

Kakvi se to radovi izvode u Vukovarskoj, odnosno u blizini križanja s Držićevom, koliko će koštati i zašto je prvo iscrtana biciklistička staza, a potom je sve raskopano, pitali smo, dakako, i Grad. Odgovor, međutim, ni nakon nekoliko dana nismo dobili. •