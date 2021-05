Slab potres u Zagrebu: 'Lagano se zatreslo, a i čulo se kao da mi je teretnjak projurio'

Seizmološka služba zabilježila je danas u 1 sat i 10 minuta vrlo slab potres s epicentrom 2 km sjeverozapadno od Markuševca.

Magnituda potresa iznosila je 1.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru II stupnja EMS ljestvice.

Felt #earthquake (#potres) M1.7 strikes 9 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/0JuqrkO7es pic.twitter.com/6CSQ0EHYR9