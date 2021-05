Prije 61 godinu zabilježen je jedan od najgorih potresa. Dan poslije udario je još jači

Potres magnitude od čak 8.3 po Richteru pogodio je istočnu obalu Čilea prije točno 61 godinu i time postao jedan od najgorih potresa koje je čovječanstvo ikad izmjerilo. No ne i najgori ikada - taj se dogodio dan nakon.

Procjena je da je potres 22. svibnja 1960. godine od rekordnih 9.5 po Richteru odnio oko 6.000 života, a osim što je razlomio zemlju na tisuće dijelova, aktivirao je i ogroman tsunami od otprilike 25 metara, a koji je i putovao skroz do Havaja, ali i dalekog Japana, Filipina i Novog Zelanda.

- Majka mi je rekla da je puzala 10 minuta nakon potresa jer nije od šoka mogla hodati, kazala je kćer jedne Čileanke koja je preživjela.

Cijela serija tako jakih potresa trajala je otprilike do 6. lipnja, a prije ovog rekordnog, još je dvaput tlo podrhtavalo do 7.8 po Richteru.

Ovi potresi obalu Čilea gotovo su sravnili sa zemljom, a ono što je i ostalo potopili su tsunamiji. Vodovodne cijevi u kablovi koji su obskrbljavali grad strujom u potpunosti su bili uništeni, pa se čak izgubila i komunikacija s tadašnjim predsjednikom države.

