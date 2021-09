Savski most trebao bi se pretvoriti u umjetnički: Duž njega postaviti ateljee i skulpture

Zamislite da se šećete Savskim pješačkim mostom, a duž njega, odnosno na liniji od 219 metara, desetak je atelijera s radovima domaćih i inozemnih umjetnika. Usto bi se na svakoj strani mosta postavile i skulpture pa bi se time niz povezao alejom skulptura, čiji je idejni začetnik bio kipar Ratko Petrić, a nalazi se na lijevoj obali Save. Vizija je to umjetničkog mosta koja se već dulje vrijeme “kuha” u glavi hrvatskog umjetnika keramike Hanibala Salvara, čiji su radovi bili izloženi u više od 30 zemalja na svim kontinentima.

– Takvi bi sadržaji potaknuli i ugostiteljsku djelatnost. Jedna od opcija je da se i između mosta i Arene potakne gradnja od 15 do 20 atelijera ili dizajnerskih studija, a tada bi se dobila i jedinstvena umjetnička transverzala duga 1600 metara, koja bi se s vremenom mogla vrlo atraktivno vizualno i sadržajno oblikovati. Osim toga, u blizini je studentski dom čija akademska populacija može također dosta pridonijeti mogućem otmjenom ugođaju svakodnevice ove destinacije – govori Salvaro.

A zamisao o ovom “eksperimentu” polazi, dodaje, od činjenice da se Zagreb nalazi na jednoj od najpovoljnijih svjetskih lokacija za razvoj umjetnosti jer je “okružen” velikim gradovima koji su kulturne meke.

– A to dovodi do toga da je Zagreb, gledano vizionarski, samo središte svjetski relevantnih metropola. Hrvatska prijestolnica za 45 godina mogla bi imati oko šest milijuna stanovnika i takva joj je umjetnička intervencija prijeko potrebna. A moglo bi se to ostvariti s minimalnim ulaganjem – kaže Salvaro.

Za početak bi se mogao, objašnjava, na pješačkome mostu prirediti sajam umjetnina, s tim da se nastavi s tjednim izlaganjima, a potom bi se mogao sagraditi mali galerijsko-prodajni prostor biranih dizajn-suvenirnica i otvorenih atelijera.

– Barem deset atelijera moglo bi se otvoriti pa da naši umjetnici ugoste i neke inozemne kolege, što potom otvara recipročne mogućnosti. Ovakav koncept, prema kojem bi umjetnički most bio i izvjesno slobodno i kreativno povezivanje europskih umjetnika, a Zagreb središte međunarodnih kreativnih susreta, zasigurno bi otvorio i mogućnosti europske financijske potpore u realizaciji projekta – ističe Salvaro.

Najvažniji uvjet za ostvarivanje ideje, dodaje, bio bi internacionalni natječaj uz međunarodni žiri kojim će se privući najbolji umjetnici i dizajneri koji imaju široku publiku.

– A ovako koncipiran umjetnički most ne treba velika sredstva za realizaciju. Ali jednom realiziran sigurno može biti i novčano dobitna kombinacija za hrvatsku umjetnost, kulturu i turizam, pa i državni proračun – napominje idejni začetnik.

Projekt bi podržao i EU

Uz kvalitetne pripreme, dodaje, velik dio projekta mogao bi se ostvariti sredstvima EU.

– Takvim sadržajem, koji evidentno može biti vrlo atraktivan, krenulo bi se u svojevrsnu umjetničku metropolizaciju Zagreba. Most je dovoljno dug i širok da se stvore prostori koji bi u svakom slučaju mogli postati nezaobilazna kulturno-umjetnička i turistička destinacija – zaključuje Hanibal Salvaro.

Savski pješački most trenutačno se, podsjetimo, obnavlja, a radovi će trajati do travnja iduće godine. Do kraja ove godine završit će se gornji dio mosta te otvoriti za pješački i biciklistički promet, a uvest će se i jedna autobusna linija koja će njime voziti, i to od okretišta Savski most prema Kajzerici. Trenutačno se rekonstruira i jedan stup koji je u vodi, a drugi je na redu dogodine.