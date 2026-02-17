Radnik Čistoće zatekao čovjeka kako razbacuje otpad. Ovaj ga napao

Tijekom noći u ponedjeljak, nepoznati muškarac fizički je napao i lakše ozlijedio komunalnog radnika Čistoće, javljaju iz Holdinga. Radnik je u trenutku napada bio angažiran na čišćenju javne površine, a napao ga je muškarac kojeg je zatekao kako razbacuje otpad i onečišćuje javnu površinu, objašnjavaju.
Tijekom napada, nepoznati muškarac je komunalnom radniku zadao udarac u glavu te više udaraca nogom u predio trbuha. Ozlijeđenom radniku pružena je liječnička pomoć, a sve je prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi koja će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti prijavu, kažu iz Holdinga.
Oštro osuđuju, dodaju, fizičko nasilje i napad na komunalnog radnika te će nastaviti suradnju s nadležnim institucijama kako bi se u postupcima sankcioniranja fizičkog nasilja prema komunalnim radnicima i drugim djelatnicima Zagrebačkog holdinga poslala jasna poruka o neprihvatljivosti takvog ponašanja. "Ozlijeđenom radniku Zagrebačkog holdinga pružena je podrška tijekom procesa prijave fizičkog nasilja, a u narednom razdoblju će mu po potrebi biti osigurana i psihološka pomoć", ističu.
