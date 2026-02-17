Naši Portali
U NOĆI NA UTORAK

FOTO/VIDEO Pogledajte prizore s Trešnjevke nakon noćne buktinje! Vatra oštetila tri automobila

Zagreb: Požar automobila na Novoj cesti
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.02.2026.
u 10:37

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, vatra je stavljena pod kontrolu te je spriječeno daljnje širenje požara.

U noći na utorak, oko pola sata nakon ponoći, na Novoj cesti na zagrebačkoj Trešnjevki izbio je požar u kojem su oštećena tri vozila. Dojava o vatri i gustome dimu zaprimljena je nedugo nakon izbijanja požara, a vatrogasci su ubrzo stigli na mjesto događaja i započeli intervenciju.

Požar je izbio na osobnom automobilu Opel Corsa, s kojeg se vatra proširila na Hyundai i20, dok je treće vozilo, Škoda Octavia, oštećeno djelovanjem topline. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, vatra je stavljena pod kontrolu te je spriječeno daljnje širenje požara.
Ključne riječi
Zagreb

