'Pripazite na kuće!' Upozorenje o zamaskiranim osobama uznemirilo ovaj zagrebački kvart

Upozorenje o navodnim zamaskiranim osobama koje su tijekom noći viđene u Trnovčici izazvalo je veliku pozornost stanovnika Dubrave. Objava se pojavila u Facebook grupi "Dubrava – moj kvart", gdje je jedan član pozvao susjede na oprez. – Ljudi, pripazite po noći vaše domove, ljude koji kruže oko kuće. Noćas su haračili zamaskirani po Trnovčici. Je li bila izvidnica ili nešto drugo, ne znamo – napisao je.

Objava je ubrzo prikupila brojne komentare. Dok su neki tražili više informacija o tome gdje su osobe viđene i što su radile, drugi tvrde da su i sami primijetili sumnjiva kretanja tijekom noći. – Viđao sam ih ja noću. Kad bi me vidjeli iz auta, sakrili bi se iza vozila ili između ograda – napisao je jedan od članova grupe. Pojedini građani pozvali su autora da objavi snimke nadzornih kamera ako postoje, dok su drugi upozorili da bi bilo korisno navesti točniju lokaciju kako bi susjedi znali na što obratiti pozornost.