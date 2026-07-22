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u Španskom

FOTO Ovaj hotel u Zagrebu nema recepciju ni doručak, ali je već gotovo popunjen

Špansko za svakoga﻿
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
22.07.2026.
u 12:00
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Neobična nastamba u Ulici Josipa Pupačića dio je uređenja novog parka, a prvi stanari već su stigli

Uz novo dječje igralište u Ulici Josipa Pupačića u zagrebačkom Španskom postavljen je hotel za kukce, a prvi stanari već su se uselili. Iz inicijative "Špansko za svakoga" objavili su fotografiju jedne divlje pčele samotarke koja se, kako su duhovito napisali, upravo vratila s "posla" i povukla na zasluženi odmor. Riječ je o drvenoj nastambi s nizom malih tunela koji služe kao sklonište divljim pčelama samotarkama i drugim korisnim kukcima. U njima ženke polažu jaja, ostavljaju pelud i nektar kao hranu za ličinke te zatvaraju ulaz blatom, lišćem, smolom ili biljnim vlaknima. Zatvorene rupice zato nisu znak da je hotel prazan, već da je "soba" zauzeta.

Ovakvi hoteli posebno su važni za divlje pčele samotarke koje ne žive u košnicama, ne proizvode med i uglavnom nisu agresivne. Mužjaci uopće nemaju žalac, dok ženke ubadaju samo ako su izravno ugrožene, pa mogu bez problema dijeliti prostor s ljudima u gradskim parkovima. Osim što oprašuju cvijeće, drveće i druge biljke, pojedine vrste osa samica pomažu u prirodnoj kontroli štetnika poput lisnih uši i gusjenica. Slične nastambe posljednjih su godina postale dio brojnih zelenih projekata u europskim gradovima poput Osla, Utrechta i Pariza. Iz inicijative "Špansko za svakoga" građane su zamolili da ne uznemiravaju nove stanare. "Rade od jutra do mraka, a smještaj su pošteno zaslužili", poručili su.
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Ključne riječi
kukci pčele Špansko Zagreb

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