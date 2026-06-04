Lancem vezali štene za grob kod Velike Gorice i ostavili ga na 30 stupnjeva: 'Ljudska zloba baci na koljena'

Djelatnici Skloništa za životinje Velika Gorica ostali su zatečeni prizorom koji ih je dočekao nakon dojave građana iz Ščitarjeva. Naime, na mjesnom groblju pronašli su petomjesečno štene zavezano teškim lancem za nadgrobnu ploču, izloženo visokim temperaturama koje su prelazile 30 stupnjeva Celzijevih. – Kad pomislimo da smo sve vidjeli i doživjeli, ljudska zloba nas iznova baci na koljena. Kako netko uopće dođe na ovakvu ideju? Zašto? – poručili su iz skloništa u objavi na društvenim mrežama.

Kako navode, kujica je bila vezana lancem omotanim oko groba, a na vratu je već imala rane i ožiljke koje je, sumnjaju, uzrokovao upravo taj isti lanac. Bila je puna krpelja, izgladnjela i vidno preplašena. – Izbezumljena i u strahu od svega što joj se dogodilo nije znala bi li nas grizla ili bi se mazila. Ne može se najesti koliko je gladna – napisali su djelatnici skloništa.

Štene je odmah odvedeno veterinaru gdje je pregledano, cijepljeno i čipirano, a uklonjeni su joj i krpelji. Dobila je ime Brankica, a sada joj traže novi dom i, kako kažu, „najnježnije ruke“ koje će joj pomoći da zaboravi traumu koju je proživjela. Iz skloništa upozoravaju i na velik priljev napuštenih životinja. Samo u posljednja dva dana zaprimili su šest novih pasa, dok još dva čekaju prihvat čim ih uspiju uhvatiti. Zbog popunjenog karantenskog prostora privremeno više ne mogu preuzimati nove pse.