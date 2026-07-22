Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOČEKIVAN SUSRET

FOTO Neobični noćni posjetitelji snimljeni u Zagrebu: 'Kaj i njima dolaze paketi?'

Screenshoot
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
22.07.2026.
u 11:31
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Video je na Facebooku ubrzo je privukao pozornost brojnih građana i izazvao niz komentara

Nesvakidašnji prizor snimljen je u zagrebačkom naselju Gračansko Dolje, gdje je čopor divljih svinja tijekom noći prošetao pokraj paketomata. Video je na Facebooku ubrzo je privukao pozornost brojnih građana i izazvao niz komentara. Dok su se neki našalili da su svinje "došle po paket", drugi su upozorili da se divlje životinje sve češće mogu vidjeti u podsljemenskim naseljima. Dio građana smatra kako je riječ o posljedici širenja grada i sve manjeg prirodnog staništa divljih životinja. – Kaj i njima dolaze paketi? – našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: "Podigli pakete i otišli. Ništa posebno."

Mnogi su u komentarima stali u obranu životinja. – Sjekli smo šume, širili naselja i betonirali sve do ruba njihovog staništa pa se čudimo što svinje dolaze među ljude. Ako nam iskreno smeta divlja životinja u blizini grada, postavimo si pitanje tko je tu zapravo uljez – napisala je jedna komentatorica. Bilo je i onih koji upozoravaju da se divlje svinje posljednjih mjeseci sve češće viđaju u podsljemenskim dijelovima Zagreba, poput Gračana, dok su pojedini izrazili zabrinutost zbog mogućeg širenja afričke svinjske kuge.
Ključne riječi
Zagreb Svinje

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Little Busy Bee
Little Busy Bee
11:43 22.07.2026.

Svinje ne dolaze bezveze među ljude. Svinje ste izabrali.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!