FOTO Neobični noćni posjetitelji snimljeni u Zagrebu: 'Kaj i njima dolaze paketi?'

Nesvakidašnji prizor snimljen je u zagrebačkom naselju Gračansko Dolje, gdje je čopor divljih svinja tijekom noći prošetao pokraj paketomata. Video je na Facebooku ubrzo je privukao pozornost brojnih građana i izazvao niz komentara. Dok su se neki našalili da su svinje "došle po paket", drugi su upozorili da se divlje životinje sve češće mogu vidjeti u podsljemenskim naseljima. Dio građana smatra kako je riječ o posljedici širenja grada i sve manjeg prirodnog staništa divljih životinja. – Kaj i njima dolaze paketi? – našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: "Podigli pakete i otišli. Ništa posebno."

Mnogi su u komentarima stali u obranu životinja. – Sjekli smo šume, širili naselja i betonirali sve do ruba njihovog staništa pa se čudimo što svinje dolaze među ljude. Ako nam iskreno smeta divlja životinja u blizini grada, postavimo si pitanje tko je tu zapravo uljez – napisala je jedna komentatorica. Bilo je i onih koji upozoravaju da se divlje svinje posljednjih mjeseci sve češće viđaju u podsljemenskim dijelovima Zagreba, poput Gračana, dok su pojedini izrazili zabrinutost zbog mogućeg širenja afričke svinjske kuge.