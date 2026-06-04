Ovako izgleda prostor u Zagrebu koja dijele dva vrtića: 'Razbijena stakla nad glavama djece, a Grad se dva mjeseca ne može dogovoriti tko je nadležan'

Stanari i roditelji iz Rudeša ponovno upozoravaju na oštećenja na zgradi u Rudeškoj cesti 71, koja su ostala nesanirana više od dva mjeseca nakon snažnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb. Na problem je putem Facebooka upozorio vijećnik Vijeća mjesnog odbora Rudeš Jura Piplica, istaknuvši kako su razbijena stakla i dalje iznad prolaza kojim svakodnevno prolaze djeca iz dvaju vrtića. Kako navodi, riječ je o zgradi u vlasništvu Grada Zagreba u kojoj djeluju Mjesni odbor Rudeš, Košarkaški klub Dinamo te dječji vrtići Matija Gubec i Grigor Vitez. Nakon nevremena, tvrdi Piplica, oštećen je hodnik, a stakla i danas predstavljaju potencijalnu opasnost za korisnike objekta.

Foto: Facebook

– 3. lipnja, kiša jako pada, hodnik je opet poplavljen, stakla i dalje vise nad glavama stotine djece iz čak dva vrtićka objekta, a kod gradskih otaca je sve regularno – napisao je Piplica. Prema njegovim riječima, još početkom travnja kontaktirao je ravnateljicu DV Matija Gubec, koja ga je uputila na Grad te nadležne službe. Tvrdi da je 7. travnja poslao e-mail Gradskom uredu za obrazovanje, a potom i telefonski kontaktirao nadležnog službenika. Kasnije je, kaže, upit ponovio 22. svibnja i Gradskom uredu za upravljanje imovinom, no odgovor nije dobio.

Foto: Facebook

– Dok se oni loptaju između ureda, šteta nije sanirana. Sramota – poručio je. Podsjetio je i da su gradski čelnici nedugo nakon oluje javno isticali kako su oštećenja na odgojno-obrazovnim ustanovama brzo uklonjena, zbog čega smatra da slučaj u Rudešu pokazuje drugačiju sliku stanja na terenu. Večernji list o navedenom je zatražio očitovanje Grada Zagreba, a odgovor ćemo objaviti nakon što ga zaprimimo.