Predstavljena monografija “Zanatlije” objavljena u povodu 75. obljetnice

Auto-moto društvo “Zanatlija” jedno je od najuspješnijih i najtrofejnijih obrtničkih društava koja djeluju u Udruženju obrtnika grada Zagreba. Osnovano je 7. siječnja 1951. u velikoj dvorani Zanatske komore u Ilici 49, kasnije 52, u 75 godina neprekidnog rada promijenilo je i nekoliko naziva, od Auto-moto društva (AMD) do Auto-moto kluba (AMK), ali je uvijek ostalo duboko ukorijenjeno u zagrebačkoj obrtničkoj zajednici i hrvatskom auto-moto sportu. Klub su osnovali obrtnici koji su se odvojili od postojećih udruga kako bi stvorili platformu za sportsko natjecanje i promociju obrtničkih vrijednosti.

Zbog toga je bilo posve prirodno da se promocija monografije izdane u povodu velikog jubileja “Zanatlije” krajem siječnja održi upravo u svečanoj dvorani Udruženja obrtnika grada Zagreba na Trgu Mažuranića 13. Okupili su se pripadnici raznih generacija članova, od onih koji su gradili društvo prije pola stoljeća do najmlađih vozača i sudaca koji danas nastavljaju uspješnu tradiciju.

Svečanost je riječima dobrodošlice otvorio predsjednik Udruženja obrtnika Ivica Zanetti.

– Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u domu zagrebačkih obrtnika. Vjerojatno malo tko zna da je daleke 1951. godine upravo u velikoj dvorani tadašnje Zanatske komore u Zagrebu održana osnivačka skupština AMD “Zanatlija”. Zato nam je posebno drago što na ovom mjestu možemo proslaviti 75. obljetnicu i predstaviti monografiju iznimno uspješnog i trofejnog obrtničkog društva. Čestitam svim laureatima na zasluženim priznanjima i ponosni smo što je “Zanatlija” dio naše velike obrtničke obitelji. Želimo vam još mnogo uspješnih godina, novih pobjeda, puno pehara za vitrine i zajedničkih trenutaka ovdje na Mažurancu – poručio je Zanetti.

Društvo je tijekom desetljeća sudjelovalo u brojnim disciplinama, od klasičnih moto-utrka pedesetih i šezdesetih godina preko rallyja, auto slaloma, kronometra i ocjensko-spretnosnih vožnji, poznatih kao “čunjevi”, do kartinga. Klub se može pohvaliti nacionalnim prvacima i ekipnim uspjesima, poput naslova klupskog prvaka Hrvatske u auto slalomu 2023.

Posebno je impresivna revitalizacija posljednjih godina. Klub je pod vodstvom predsjednika Marina Vukovića privukao veliki broj mladih vozača, sutkinja i sudaca, osiguravajući kontinuitet tradicije. Danas organizira natjecanja poput Memorijala “Krešo Merlić – Merla” na Poligonu Kockica, Mrzlog OSV-a i drugih evenata za Otvoreno prvenstvo Zagreba.

Na revitalizaciju je na svečanosti podsjetio i predsjednik AMK “Zanatlija” Marin Vuković, koji je istaknuo i ključnu ulogu kluba u hrvatskom auto sportu.

– Prije šest godina odlučno smo krenuli u obnovu društva. Pridružilo nam se mnogo mladih članova i stvorili smo čvrste preduvjete da se slavna tradicija nastavi. Moj je cilj dovesti “Zanatliju” do obilježavanja stote obljetnice, ali se nadam da će netko mlađi i prije preuzeti kormilo – rekao je.

Legenda hrvatskog auto sporta, dugogodišnji član i tajnik društva Zrinko Gregurek Zizi posebno se obratio starijim generacijama koje su se natjecale pod grbom “Zanatlije” prije 50 i 60 godina, kao i tijekom osamdesetih i devedesetih, ali je s posebnim oduševljenjem pozdravio i mlade članove.

– Prije pet godina imali smo veliki priljev mladih vozača i sudaca. Njima želim puno uspjeha i da nastave pisati nove stranice uspješne povijesti društva – kazao je.

Naglasio je i duboku povezanost s Udruženjem obrtnika grada Zagreba. – Bez simbioze između Udruženja i “Zanatlije” teško bismo opstali 75 godina. Monografija jasno pokazuje da je “Zanatlija” osnovan 1951., a Udruženje obrtnika 1965. godine, upravo u prostorijama Auto-moto društva u Ilici 52. Kad se kasnije preselilo na Mažuranac, ta veza nikada nije zaboravljena – rekao je Gregurek.

Na kraju svečanosti predsjednik Ivica Zanetti uručio je zaslužnim članovima “Zanatlije” priznanja Udruženja, a i sam je u ime Udruženja primio zahvalnicu društva.

Svoj obol proslavi velikog jubileja dalo je i Hrvatsko obrtničko kulturno-umjetničko društvo “Sloboda”, koji je svojim glazbenim nastupom uveličalo promociju.

Tri četvrtine stoljeća “Zanatlije” dokaz je da obrtnički duh, upornost i zajedništvo stvaraju ne samo vrhunske sportske rezultate, već i trajnu tradiciju koja se ponosno prenosi generacijama.

Kao jedan od najstarijih kontinuirano aktivnih auto-moto klubova u zemlji te jedan od osnivača Hrvatskog auto i moto športskog saveza 1991. godine, “Zanatlija” ostaje ponos Zagreba i nacionalnog moto sporta. S mladim snagama i jasnom vizijom, klub je spreman za sljedećih 25 godina i dalje, do stote obljetnice i još mnogo pehara u vitrinama.