Štenge Zagreba dobivaju 'generalku': Grad za obnovu i popravke izdvaja 1,1 milijun eura

Od dotrajalih rukohvata i oštećenih gazišta do grafita na zidovima i pukotina u betonu, zagrebačke javne stube u iduće tri godine trebale bi dobiti redovito održavanje, a posao je to procijenjen na 1,1 milijun eura. Grad Zagreb objavio je natječaj za redovno održavanje javnih stuba na području grada. Riječ je o postupku javne nabave kojim Grad traži jednog izvođača za sklapanje okvirnog sporazuma na tri godine, nakon čega će se potpisivati tri jednogodišnja ugovora. Cilj je osigurati da stube diljem grada, kojih ima čak 95, budu sigurne, prohodne i funkcionalne, uz redovite popravke i sanacije.

Troškovnik pokazuje da se planiraju zahvati različitog opsega od manjih intervencija do konstrukcijskih popravaka. Predviđena je, primjerice, sanacija oštećenog betona na stubama, rampama i ogradnim zidovima, kao i konstruktivni popravci dobetoniranjem pojedinih dijelova stubišta i zidova. Velik dio radova odnosi se na metalne elemente infrastrukture. Planirana je antikorozivna zaštita čeličnih ograda i rukohvata na površini do 5.000 četvornih metara, uz temeljni epoksidni premaz i završni poliuretanski sloj, dok je za pojedine čelične konstrukcije predviđeno i pjeskarenje te dodatna zaštita. U planu je i obnova završnih obloga, uključujući lijevani kulir na ogradnim zidovima, stubama i podestima, te popravci betonskih rubnjaka i odvodnih kanalica. Troškovnik predviđa i demontažu dotrajalih drvenih rukohvata i gazišta, kao i popravke poklopaca šahtova i njihovih ležišta.

Jedna od redovitih intervencija bit će i uklanjanje grafita, koje će se provoditi hidrodinamičkim čišćenjem ili kemijskim sredstvima, ovisno o vrsti podloge pd kamena i betona do metala ili keramike. Dokumentacija predviđa i hitne intervencije u roku od 24 sata u slučaju oštećenja koja mogu predstavljati opasnost za građane ili imovinu. Izvođač će pritom morati osigurati potrebne dozvole, zaštitu gradilišta i zbrinjavanje otpada.