Obavijesti o skupljim zakupninama gradskih prostora stigli zadnji tren, Zagreb krivnju svalio na HP. Javila nam se Pošta

U prekjučerašnjem članku pisali smo o poskupljenu zakupnina za gradske poslovne prostore u Zagrebu, a kako su nam kazali u Gradu, cijena je sad 3,7 posto viša. Razlog je, pak, njihovo usklađenje s indeksom potrošačkih cijena. Objasnili su nam tako da je taj indeks narastao za 3,7 posto, pa su i oni digli svoje cijene, a na odgovor zašto su zakupnici dobili uvećane račune na sam dan njegova dospijeća, krivicu su prebacili na Hrvatsku poštu.

– Računi s obavijesti o povećanju zakupnine, za korisnike koji nisu u sustavu fiskalizacije, predani su na otpremu Hrvatskoj pošti d.d., 5. veljače 2026. Nemamo saznanja kada su predmetni računi dostavljeni korisnicima od strane HP d.d. – kazali su nam u Gradu Zagrebu. Na tu su izjavu, pak odlučili reagirati iz Hrvatske pošte, napomenuvši da nisu svi računi stigli 5. veljače.

– Računi su počeli pristizati 5. veljače i sukcesivno smo ih zaprimali do 10. veljače. Računi se po zaprimanju distribuiraju na teren te se uručuju primateljima bez poteškoća i u skladu s propisanim rokovima – naglasili su.

U Gradu su, podsjetimo, priznali i da korisnici o tome nisu bili prethodno obaviješteni. – Korisnici poslovnih prostora o tome obaviješteni su dopisom poslanim uz račun za veljaču 2026. godine. – kazali su nam. Riječ je, inače, o prostorima koji koriste trgovine, obrti, tvrtke, razni uredi... – Iako je Državni zavod za statistiku 15. siječnja 2026. godine objavio podatke o porastu indeksa potrošačkih cijena, sukladno važećim propisima promjena visine mjesečne zakupnine primjenjuje se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon objave podataka za prethodnu kalendarsku godinu. U konkretnom slučaju to je 1. veljače 2026. godine. Nadalje, s obzirom na to da je Grad Zagreb u sustavu PDV-a, računi za zakupninu izdaju se u mjesecu u kojem nastaje obveza obračuna PDV-a. Kako je obveza nastala u veljači 2026. godine, računi su sukladno tome i ispostavljeni u veljači 2026. godine. – odgovorili su na pitanje o tome zašto su zakupnici o poskupljenju obaviješteni u posljednji mogući trenutak.