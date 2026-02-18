Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIJENE SU OTIŠLE GORE

Obavijesti o skupljim zakupninama gradskih prostora stigli zadnji tren, Zagreb krivnju svalio na HP. Javila nam se Pošta

Šibenik: Zbog pove?anog broja narudžbi poštari u prosincu imaju pune ruke posla
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
18.02.2026.
u 09:30

Računi se po zaprimanju distribuiraju na teren te se uručuju primateljima bez poteškoća i u skladu s propisanim rokovima

U prekjučerašnjem članku pisali smo o poskupljenu zakupnina za gradske poslovne prostore u Zagrebu, a kako su nam kazali u Gradu, cijena je sad 3,7 posto viša. Razlog je, pak, njihovo usklađenje s indeksom potrošačkih cijena. Objasnili su nam tako da je taj indeks narastao za 3,7 posto, pa su i oni digli svoje cijene, a na odgovor zašto su zakupnici dobili uvećane račune na sam dan njegova dospijeća, krivicu su prebacili na Hrvatsku poštu. 

– Računi s obavijesti o povećanju zakupnine, za korisnike koji nisu u sustavu fiskalizacije, predani su na otpremu Hrvatskoj pošti  d.d., 5. veljače 2026. Nemamo saznanja kada su predmetni računi dostavljeni korisnicima od strane HP d.d. – kazali su nam u Gradu Zagrebu. Na tu su izjavu, pak odlučili reagirati iz Hrvatske pošte, napomenuvši da nisu svi računi stigli 5. veljače. 

– Računi su počeli pristizati 5. veljače i sukcesivno smo ih zaprimali do 10. veljače. Računi se po zaprimanju distribuiraju na teren te se uručuju primateljima bez poteškoća i u skladu s propisanim rokovima – naglasili su. 

U Gradu su, podsjetimo, priznali i da korisnici o tome nisu bili prethodno obaviješteni. – Korisnici poslovnih prostora o tome obaviješteni su dopisom poslanim uz račun za veljaču 2026. godine.  – kazali su nam. Riječ je, inače, o prostorima koji koriste trgovine, obrti, tvrtke, razni uredi...  – Iako je Državni zavod za statistiku 15. siječnja 2026. godine objavio podatke o porastu indeksa potrošačkih cijena, sukladno važećim propisima promjena visine mjesečne zakupnine primjenjuje se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon objave podataka za prethodnu kalendarsku godinu. U konkretnom slučaju to je 1. veljače 2026. godine. Nadalje, s obzirom na to da je Grad Zagreb u sustavu PDV-a, računi za zakupninu izdaju se u mjesecu u kojem nastaje obveza obračuna PDV-a. Kako je obveza nastala u veljači 2026. godine, računi su sukladno tome i ispostavljeni u veljači 2026. godine. – odgovorili su na pitanje o tome zašto su zakupnici o poskupljenju obaviješteni u posljednji mogući trenutak. 

Ključne riječi
Zagreb uplatnice pošta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Bajs, sustav javnih bicikala
PROJEKT OD DEVET MILIJUNA EURA

Bajs u brojkama: Donosimo gdje se najviše vozi, gdje nedostaje bicikala, ali i koliko kalorija pedalirajući troše Zagrepčani

Podsjetimo, sustav javnih bicikala Bajs predstavljen je krajem kolovoza prošle godine kao dio širenja održive mobilnosti u Zagrebu. Prvo je postavljeno 500 bicikala na 40 stanica, a do kraja listopada mreža je proširena na oko 2000 bicikala na 180 lokacija diljem grada. Projekt vrijedan 9,3 milijuna eura bez PDV-a Grad Zagreb je na četiri godine ugovorio s tvrtkom Nextbike.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!