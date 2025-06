Kreće ljetni kaos: Zagreb za nekoliko dana postaje gradilište, ovdje su popisani svi radovi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni infrastrukturni radovi na gradskim prometnicama te nova interaktivna karta koja će građanima omogućiti praćenje radova u stvarnom vremenu.

– Ovaj tjedan završava škola i odmah kreću veći radovi. Govorimo o obnovi infrastrukture, i to utječe na regulaciju prometa. Ovog ljeta bit će dosta radova, iako moram reći, manje nego što su iskazane potrebe od gradskih poduzeća i ureda, kako bi funkcionirao promet. Tako da su neki radovi odgođeni za iduće ljeto – rekao je Tomašević dodajući da je priroda nekih radova takva da se ne mogu završiti u nekoliko mjeseci. Za primjer je naveo rekonstrukciju petlje na Slavonskoj aveniji.

– Htjeli smo postići unaprijeđeno planiranje radova. Primjerice, imamo višegodišnji plan radova. Dobar primjer je obnova vodovodne cijevi u Ilici, prošlo ljeto imali smo radove na jednoj dionici, a ovo ljeto nastavljamo drugu dionicu dok ćemo nagodinu treću dionicu – objasnio je Tomašević.

– S ovom web stranicom htjeli smo postići bolje informiranje građana. Vidjet ćete interaktivnu kartu na kojoj su popisani svi radovi, u kojoj je detaljno objašnjeno zašto se nešto radi, u kakvom je stanju skretnica, primjerice, tramvajska na križanju Savske i Vukovarske. U kakvom je stanju pruga od Ribnjaka do Mihaljevca... Novo je i da će sve prometne regulacije u realnom vremenu biti dostupne u navigacijskim aplikacijama kao što su Google maps i Waze – naglasio je. Kada krenu radovi na nekoj ruti, dodao je, te će aplikacije nuditi alternativne pravce.

– Da stvar bude transparentnija, svi podaci bit će dostupni i putem portala otvorenih podataka tako da i druge aplikacije mogu te podatke preuzimati u realnom vremenu – napomenuo je.

– Regulacije.zagreb.hr je stranica, predstavljamo ono što niz gradova već ima. Nisu tu svi radovi, ovo su oni koji će značajnije utjecati na svakodnevni život, posebno na promet. Na interaktivnoj se karti može kliknuti na bilo koji od radova i onda će se prikazati detalji odnosno što se radi, kada se radi, kada se zatvara i kratak opis o tome. Postoji i link koji vodi na zasebnu stranicu na kojoj su podaci s puno više detalja, "za one koji žele znati više". Tu su izvaci iz projekta, stanje infrastrukture u današnjem trenutku... Mogu se vidjeti i zasebni elementi regulacije prometa po segmentima, to je suvremeno rješenje – objasnio je pročelnik Andro Pavuna.

Upitan da nabroji tri projekta koji će najviše utjecati na promet ove godine, Pavuna je rekao da su to rekonstrukcija tramvajske pruge na Ribnjaku, obnova vodovodnih cijevi u Ilici i obnova treće razine petlje na križanju Slavonske i Držićeve.

– U ovom trenutku se na mobitelima nalazi samo karta, a za detaljnije podatke može se spojiti preko tableta ili računala – dodao je Pavuna. Rekao je da je sve već isprobano, funkcionira, ažurno je i automatski.

Upitani su kako komentiraju kritike da na ljetnim radovima nema dovoljno radnika. – Zagrebačke ceste jedino su poduzeće koje radi građevinske radove na prometnicama, ali oni se bave programom asfaltiranja. Gradsko poduzeće kao što je Vodovod, ZET, gradski ured koji obnavlja neki nadvožnjak, oni moraju unajmiti privatno poduzeće putem javne nabave. Te tvrtke imaju svoje nedostatke, iz perspektive toga kakvo je tržište radne snage. Mi smo se trudili da većina radova bude ugovorena u dvije smjene, treća smjena ne smije zbog buke koja bi se stvarala noću. Međutim, treba reći da je problem cijele zemlje nedostatak radnika u građevinskoj operativi. Izazov je naći tvrtke koje imaju kapacitete da rade u više smjena i da se drže zadanih rokova – rekao je Tomašević.

Kakva će biti koordinacija gradskih radova s ostalim radovima, da se ne bi dogodila preklapanja, na primjer da se asfaltirani dio ne prekopa opet, također je zanimalo novinare, a rečeno je da se svi radovi koordiniraju.

Jedno od pitanja bilo je i kada kreću radovi na izgradnji treće faze Branimirova – Kolakova i produljenje Vukovarske do Sesveta. – Produljenje Vukovarske do Sesveta mi nismo najavili, ali jesmo do Kampusa Borongaj i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. Što se tiče Kolakove i produljene Branimirove, vjerujem da bi radovi mogli početi u kolovozu – rekao je Tomašević.