Postani detektiv prošlosti: Arheološki muzej otvara vrata malim istraživačima

Arheološki muzej u Zagrebu u subotu od 11 do 12:30 sati organizira edukativno-kreativnu radionicu „Arheološki detektivi“, namijenjenu djeci koja vole istraživati, zamišljati i otkrivati priče skrivene u predmetima oko nas. Kroz igru, promišljanje i istraživanje, polaznici će naučiti kako arheolozi otkrivaju tragove prošlosti i što nam predmeti mogu reći o ljudima koji su ih nekada koristili. Program započinje obilaskom izložbe "Arheologija i popularna kultura“, nakon čega slijedi kreativni zadatak koji će djecu potaknuti da sami stvore svoje „arheološke priče“.

Na radionici će mali sudionici postati pravi detektivi prošlosti, istražujući kako naizgled obični predmeti mogu postati svjedoci nekog drugog vremena. Uz mnogo smijeha, iznenađenja i mašte, djeca će otkriti koliko je svijet arheologije uzbudljiv i inspirativan. Sudjelovanje na radionici naplaćuje se 4 eura po djetetu, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava putem e-maila na adresu amz.edukacija@amz.hr. Radionica se održava u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu, a namijenjena je svim malim znatiželjnicima koji vole tragati za pričama iz prošlosti.