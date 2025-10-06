U Velikoj Gorici otvoren novi dječji vrtić u čije je uređenje uloženo 2,1 milijuna eura

Novi dječji vrtić u čije je uređenje uloženo 2,1 milijuna eura otvoren je u ponedjeljak u Gradićima, a pohađat će ga šezdesetero djece raspoređeno u jednu jasličku i dvije vrtićke skupine, no uz njih prostorije će koristiti i vatrogasci."Objekt je adaptiran i uređen za dvije važne djelatnosti, a zajednički će ga koristiti vatrogasci i Dječji vrtić Lojtrica'', rekao je na otvorenju gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

Napomenuo je da roditelji ne plaćaju vrtić. "Povećana su materijalna sredstva djelatnicima, a roditeljima smanjen jedan veliki trošak. Posebno me veseli što smo jedan od rijetkih velikih gradova u kojem su sva djeca, koja ispunjavaju uvjete, upisana u vrtić", kazao je Ačkar. Uz postojeće četiri, u Gradićima je sada ukupno sedam odgojnih skupina. Gradonačelnik kaže da su u posljednjih pet godina povećali kapacitete za više od 600 mjesta, te će s dva nova vrtića osigurati 400 novih mjesta. Trenutno se gradi novi vrtić u Pokupskoj ulici u Kurilovcu te uskoro započinje i gradnja u Kolarevoj ulici.