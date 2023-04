Počinju radovi na Horvaćanskoj, do kraja lipnja će se voziti po posebnoj regulaciji prometa

Zbog izvođenja radova revitalizacije vrelovoda na Horvaćanskoj cesti, na dijelu od Ulice Augusta Prosenika do Ulice Hrgovići, od utorka 18. travnja od 09:00 sati do 30. lipnja 2023. do 20:00 sati, bit će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a posebno ističemo kako neće biti moguće kretanje pješaka i biciklista po sjevernom nogostupu.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje - poručuju iz Grada.

