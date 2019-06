Po grincajg noću? Da, i to uz dobar koncert, koktel i sladoled za odrasle

Viseći vrtovi, brojni koncerti, štrukli ili specijaliteti od mesa fajferice, sladoledi “za odrasle” pa i noćna kupnja grincajga. Dio je to ponude koja će Zagrepčane dočekati na Trešnjevačkoj tržnici, gdje u ponedjeljak počinje jedna od najneobičnijih gradskih manifestacija, drugi Plac Mljac festival.

Fajferica na roštilju

Svi koji do 7. srpnja svrate na tržnicu, osim što će moći kupiti voće i povrće, dobit će priliku i svoje nepce počastiti delicijama koje će pripremati poznata imena domaće gastronomije, poput chefa Krunoslava Majcena iz restorana O’brok koji će, uz tradicionalne štrukle i šnenokle, na Trešnjevku donijeti i nešto neobičnije specijalitete, poput crne slavonske svinje na roštilju.

Novozagrebački “street food” dvojac Fun Bobby iz Sigeta predstavit će maštovite sendviče, okonomiaky palačinke i talijanske piadine, a ekipa iz trešnjevačkog Mališanka priprema bogat izbor koktela, ali i sladoleda “za odrasle” s dodatkom voćnih likera. Da nitko ne ostane žedan, pobrinut će se i The Rudolph Pub, koji će ponudu Plac Mljaca obogatiti s četiri vrste piva, vinima, rakijama...

Posjetitelji će svake večeri od 19 sati do ponoći uživati i u koncertima. Za dobru će atmosferu biti zaduženi Trešnjevački fakini, ali i bend Zgroove s melodijama popa, funka, R’n’B-a. Na pozornicu Trešnjevačkog placa stupit će i Three Colours of Jazz, poznat po svojem “old school” zvuku i evergreen izvedbama, a stižu i pop-rock bend Money2, Karla Krmpotić i Ana Bustruc iz The Voicea, gitarist i pjevač Matej Mudrovčić Mudri, mladi duo AcusticYes, Nika Turković i Trnje Live Acustic, dok će vruće latinoritmove kvartom proširiti Ricardo Luque.

Naša inačica Notting Hilla

Plac Mljac organizira G. A. D. produkcija, a gradska Turistička zajednica prozvala ga je zagrebačkom inačicom londonskog Notting Hilla.