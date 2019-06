Koncert slavne grupe The Cure nakratko prekinut zbog nestanka struje

Treći dan INMusic festivala na Otoku hrvatske mladeži prolazi u znaku grupe The Cure, jedne od najvećih pop rock grupa svih vremena.

Robert Smith na početku koncerta nije bio raspoložen za komunikaciju s publikom. Rekao je tek da mu je drago što prvi put nastupaju u Hrvatskoj. No, ono što je najbitnije je da su The Cure zvučali fenomenalno, te da je 20 tisuća ljudi uživalo u pravoj školi rocka, uz najveće hitove ove grupe. Koncert je u jednom trenutku, zbog nestanka struje, bio prekinut na pet minuta.

Čast da otvori treći dan pripala je riječkoj grupi One Possible Option, pobjednicima natječaja INMusic Breakthrough, koji su nastupili po pasjoj vrućini pred šačicom ljudi. Zanimljiv nastup imao je i talijanski band Joycut, koji je svojim electro/dark zvukom pomalo odudarao od dosadašnjih nastupa na INmusicu.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Prva headlinerica posljednjeg dana bila je kantautorica Laura Pergolizzi, poznatija kao LP. Bio je ovo njen drugi nastup pred hrvatskom publikom, nakon prošlogodišnjeg koncerta na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku. Multitalentirana LP osim što pjeva svira i gitaru, ukulele i usnu harmoniku, te naravno zvižduče, što je posebno došlo do izražaja na megahitu “Lost On You”, kojeg je izvela na bisu. LP nije puno komunicirala s publikom, no posebno je istaknula da joj je čast što dijeli pozornicu s veličinama kao što su The Cure.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Dva udarna termina na OTP World Stageu pripala su domaćim snagama - Mangrooveu i Kojotima. Kojoti su pokazali da su zaista odlični uživo, a posebno je bilo zanimljivo vidjeti iznenađenja na licima stranih posjetitelja, koji su se prvi put susreli s njihovom svirkom. No, zanimljivo je da je malo nedostajalo da do njihove svirke ne dođe. Kako doznajemo, revni zaštitari jedva su pustili pjevača Kojota Alena Marina, koji po dolasku na Jarun nije imao akreditaciju. No, Marin je zapjevao i nama dokazao da nije lako u Hrvatskoj biti rock zvijezda.

Zanimljivi nastupi su i na manjem hidden stageu - od sjajnih domaćih cura, preko slovačkih Ills, pa do belgijske četvorke Run Sofa, te na kraju Petera, Bjorna i Johna, svima poznatih po globalnom hitu “Young Folks”. Istovremeno su na Balkan stageu kao posljednji nastupaju Kandžija i Gole žene.

Ono što je sigurno, 14. izdanje INMusica opravdalo je očekivanja i ponovno podignulo letvicu koncertnih spektakla u Hrvatskoj!