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'JE LI TO POSLJEDICA BANDIĆEVE VLASTI?'

Pitao zašto Zagreb ima ulicu po svakom selu u Bosni, a nema po drugom po veličini gradu u Hrvatskoj: Dobio neočekivan odgovor

Zagreb: Panorama Zagreba
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 20:00

"Imaš Dalmatinsku u centru, budi sretan s tim", piše u jednom od komentara.

Zašto Zagreb ima ulicu po svakom selu u Bosni, a nema po drugom po veličini gradu u Hrvatskoj, pita jedan od korisnika Reddita na toj društvenoj mreži dodajući: "Je li posljedica Bandićeve vlasti to da je važnije imati Sarajevsku, Banjalučku, Dobojsku, Bijeljinsku, Prijedorsku itd. nego Splitsku ulicu?".

"Te ulice su tako imenovane u bivšoj Jugoslaviji. Pa di će Bandić, Gruđanin, imenovat ulicu po Doboju, Prijedoru, Zenici, Sarajevu i Banja Luci. Pa onda bi valjda bile Livanjska, Tomislavgradska, Grudska i Ljubuška...", piše u jednom od komrntara koji je sakupio najviše rekacija. Netko je napisao i da "Splitska ulica postoji u Zagrebu, točnije u Sesvetama", dodajući kako bi bilo dobro da se potroše dvije minute prije nego što slažu.

"Imaš Dalmatinsku u centru, budi sretan s tim", napisao je drugi. Netko je sarkastično dodao i da još nije iugrađena toliko veličanstvena aveniju da bi to ime bilo primjereno. "To je zapravo točno. Paralelno sa Savskom s druge strane pruge je ostavljeno mjesto za Splitsku aveniju. Koja nikako da se izgradi.... Možda za koju godinu to napravi Tomašević. A u urbanističkom planu je od Ante Pavelića", sarkastično je napisao Zagrepčanin.  Pisali su i da, kao što Zagreb ima nazive ulica po drugim gradovima, tako i drugi gradovi imaju Zagrebačku ulicu ili cestu pa ne vide ništa sporno.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Zagreb: Panorama Zagreba
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Ključne riječi
imena ulica reddit Splitska ulica Zagreb

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