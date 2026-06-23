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VIDEO 'Četiri padobranca i peti koji malo kaska': Scena sa zapada Zagreba izazvala lavinu reakcija

Prometne zgode i nezgode/Screenshot
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
23.06.2026.
u 15:00

Netko je napisao i kako se sjeća jednog dječaka od 14 godina koji je krenuo na autoput da proba koliko najviše njegov romobil može potegnuti. "Sreća pa su ga djelatnici na naplatnima zaustavili", zaključeno je.

"Četiri padobranca...i peti koji malo kaska", opis je uz video snimljen na Škorpikovoj u Zagrebu, a na kojem se vidi kako petorica mladića, jedan na električnom biciklu, a četvorica na romobilima jure krajnjom lijevom trakom te prometnice u smjeru istoka pri čemu kacige imajku samo prvi i zadnji. 

Video je objavljen na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, a u jednom od gotovo 300 komentara koliko je objava sakupila piše: "Ja ne mogu vjerovati što ova država dopušta. Prva i velika opasnost vozaća električnih romobila je mali promjer kotača, malo veće oštećenje asfalta kupiti će ga s lopatom po cesti. Ne vidim zašto bi se moralo ići u autoškolu za motor do 50 kubika (ako nemaš B kategoriju) ako ovo dopuštaju?". Netko je napisao i kako se sjeća jednog dječaka od 14 godina koji je krenuo na autoput da proba koliko najviše njegov romobil može potegnuti. "Sreća pa su ga djelatnici na naplatnima zaustavili", zaključeno je.

Mnogi su se pitali gdje je policija, zašto ih se ne kažnjava, neki su odgovornost prebacivali na roditelje, a neki pisali i moguća rješenja. "Zaustavit, sankcionirati, ispisati kaznu i oduzeti romobil. Sve u kratkim crtama. Izglasano u saboru za tjedan dana stupa na snagu odmah. Tko se bude žalio na presudu i sankciju jos 30 dana pritvora gratis", objašnjeno je u jednom od komentara. 

Podsjetimo, Zagrepčane je nedavbo zgrozila i snimka koja prikazuje mladića koji na romobilu juri prometnicom pa preko pune linije i uspornika pretječe automobil, objavljena također na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Hrvatska je 30. 7. 2022. stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama podrobnije regulirala status električnih automobila. Vozači su tako, među ostalim, dužni kretati se biciklističkom stazom ili trakom u smjeru kretanja, inače je kazna 60 eura. U slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.Iznimno, kada ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom ili trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, romobilisti se mogu kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika. Ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila, a ako to učine kazna je 60 eura.
Ključne riječi
Zagreb škorpikova romobil Prometne zgode i nezgode

Komentara 1

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Avatar neugodan
neugodan
15:37 23.06.2026.

Imaju neki na jarunu kaj su sebe prozvali "vukovi"-))))))))) daj me nemoj. imaju romobile kaj idu 100kmh.

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