FOTO Na INmusic stigli su iz SAD-a, Mađarske, BiH: Pričali smo s posjetiteljima, a znamo i cijene pića i hrane

Za krišku pizze valja izdvojiti čak četiri i pol eura, pola litre točenog piva stoji 5.5, a za dobar burger valja "iskeširati" oko 11 eura. Cijene hrane i pića na zagrebačkom INmusic festivalu, koji se na zagrebačkom Jarunu održava još danas i sutra, nisu baš niske, ali posjetitelji prigovora nemaju.

– Inače smo iz SAD-a. Prvi put smo ovdje i stvarno mislimo da su organizatori pripremili odličan program. Slušali smo jučer Jacka Whitea, bio je fantastičan. Večeras smo tu, naravno, zbog grupe Gorillaz – ispričali su nam Kevin i April Lessard, koji su u Zagreb doputovali vlakom. Sreli smo ih na travnjaku kod glavne pozornice, a da im provod bude što udobniji, ponijeli su ležaljke i pokrivače. – Iskusni smo, volimo putovati na festivale. U Zagrebu smo prvi put, ali obišli smo cijelu Hrvatsku. Volimo vašu zemlju – rekla je A. Lessard.

Program INmusic festivala održava se na nekoliko pozornica, a lineup čine svjetski poznati bendovi. Jučer je publiku oduševio popularni glazbenik Jack White, a večeras su na rasporedu bendovi i solo izvođači poput The Flaming Lips, Any Young Mechanic i Jehnny Beth. Legendarni Gorillaz, autori hitova poput "Feel Good, Inc." i "Clint Eastwood", glavne su zvijezde ne samo večerašnjeg programa, već i cijelog festivala. Zbog njih je doputovala većina ljudi s kojima smo razgovarali. – Da, Gorillaz su najjači, ali tu smo zbog cijelog repertoara – ispričala nam je ekipa iz Budimpešte koja nam se predstavila kao Kristóf, Sally, Bálint i Dávid. Smjestili su se u kampu, koji se nalazi na Otoku Univerzijade i Otoku Trešnjevke. Ondje imaju toplu vodu, produžne kabele za struju i svu ostalu infrastrukturu za udobno noćenje za trajanja festivala. Smještajem su, kažu, zadovoljni, kao i sestre Milica i Valentina Stević koje su doputovale iz Brčkog u Bosni i Hercegovini.

– Bile smo dosad na Exit festivalu i nekoliko lokalnih festivala po Bosni i Hercegovini. Super nam je, kamp je u cijeni karte pa nismo morale dodatno izdvajati. Sviđa nam se ovdje jako – rekle su nam. Prijateljice Nada, Duca, Nancy i Sasha su također odsjele u kampu, a srele smo ih ispred pozornice na kojoj je nastupala grupa Sprints. – Mogle smo se možda malo bolje spakirati, ali dobro, sad smo naučile da budemo pametnije idući put. Ionako to nije toliko bitno, ovdje smo zbog super atmosfere i zajednice. Upoznajemo nove ljude, stvaramo prijateljstva, zato su ovakvi festivali odlični – rekla nam je Nancy.

Osim nekoliko pozornica, na INmusicu održavaju se i likovne i druge kreativne radionice, a oni koji traže okrepu pronaći će je na brojnim štandovima. Mogu se pojesti, kako smo spomenuli, pizza i burgeri, tajlandska i meksička hrana, a izbora na pretek ima i za vegetarijance i vegane. Voda je dostupna s javnog izvora na dvije lokacije, a od pića se mogu uzeti, među ostalim, pivo i gemišt. Oni koji kući žele ponijeti suvenir poput majice s logotipom festivala ili nekog od glazbenika, za to moraju izdvojiti između 25 i 40 eura, ovisno o artiklu.