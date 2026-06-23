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'ZAGREB NIJE OSLOBOĐEN OD '45'

Špansko se uzburkalo zbog grafita na boćalištu: 'Od koga točno ovaj grad mora biti oslobođen?'

Špansko za svakoga / facebook
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
23.06.2026.
u 13:50

U jednom od komentara na objavu piše kako poručiti sugrađaninu s kojim se ne slažeš da se odseli iz vlastitog grada (i to generacijski, spominjući djecu i unuke) mogu samo zlonamjerni i duboko isključivi ljudi.

Na boćalištu kod NK Špansko već duže vrijeme stoji grafit: "Zagreb nije oslobođen od '45." "I tako, pred tim zidom na kojem je anonimni mislilac prihvatio svoju malu povijesnu presudu, čovjek mora zastati i pitati se u kojem to točno vremenu živimo, ako jedan grad, nakon osamdeset godina, nakon sloma jedne nakazne države, nakon raspada druge, nakon stvaranja treće, nakon svih zastava, himni, izbora, sabora, skupštine, odbora, mjesnih problema, rupa u asfaltu, nepokošene trave i grafita po kvartovskim zidovima, još uvijek navodno čeka svoje oslobođenje.

Tko bi trebao doći? Iz kojeg smjera? S kojeg kolodvora? Pod kojom zastavom? S kakvom povijesnom ispričnicom u džepu? Saveznici su prošli, NDH je završila ondje gdje završavaju moralne sramote, Jugoslavija je nestala, Hrvatska je samostalna već desetljećima, ali zid na boćalištu još stražari nad velikim metafizičkim pitanjem: od koga točno ovaj grad mora biti oslobođen?", pitaju se u objavi na Facebook stranici Špansko za svakoga. 

Možda od povijesti koja se nikada ne uči, nego samo prežvakava, dodaju. "Možda od mitova koji su udobniji od činjenica. Možda od potrebe da se za svaki vlastiti nemir pronađe neka davno mrtva država, neki davno poraženi neprijatelj i neka vojska koja nikako da stigne, jer je lakše čekati osloboditelje nego prihvatiti da sloboda, ta dosadna i svakodnevna stvar, počinje ondje gdje čovjek prestane tražiti okupatora u svakom vlastitom porazu. Dok se ta velika vojska smisla ne pojavi na horizontu, dok ne dođe taj konačni osloboditelj Zagreba iz 1945., možda bismo mogli napraviti jedan skromniji, ali korisniji čin. Osloboditi boćalište od grafita koji već dugo glumi povijesnu misao, a zapravo je samo kukavičko šaranje", zaključuju.

A ako autor još uvijek čeka takvo “oslobođenje” kakvo mislimo da čeka, nastavljaju, boje se da će se načekati i on, njegova djeca, unuci, praunuci... "Pa ako mu je baš toliko teško živjeti u Zagrebu kakav jest, možda mu je pametnije potražiti grad po mjeri svojih snova, jer ovdje to što čeka dočekati neće", smatraju.

U jednom od komentara na objavu piše kako poručiti sugrađaninu s kojim se ne slažeš da se odseli iz vlastitog grada (i to generacijski, spominjući djecu i unuke) mogu samo zlonamjerni i duboko isključivi ljudi. "Proizvodite vlastitu, agresivnu isključovost, najradije bi eliminirali sve koji ne misle kao vi, gledali smo već taj film više puta u hrvatskoj povijesti, a zagovaratelji tih teza nisu nikada dobro prošli. Bilo bi vam pametnije da se primite rupa u asfaltu i što ste već sve sami nabrojali", objašnjava Zagrepčanin.

Netko je pokušao i objasniti logiku iza grafita: "Grafit koji tvrdi da Zagreb “nije oslobođen od 1945.” ne govori doslovno o vojnom oslobođenju niti o jednom povijesnom događaju, nego o osjećaju da se promjene političkih sustava nisu pretvorile u stvarno povećanje slobode i kontrole građana nad vlastitim životom. On je sažeta, radikalna formulacija dugog nezadovoljstva načinom na koji se država razvijala kroz različita povijesna razdoblja", piše. 
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Ključne riječi
NDH '45 grafit Špansko Zagreb

Komentara 12

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Avatar Trgovac
Trgovac
14:34 23.06.2026.

Zagreb nije oslobođen od 45', a očito niti večernjak nije oslobođen. Odo ja na X slobodno pisati. Elon Musk nam daje slobodu govora.

BI
bikica7
14:46 23.06.2026.

Da, Zagreb je zauzet 45. Sava je krvava tekle od zločina Đoke Jovanića i njegovih koljaca iz VI.ličke. o kojem oslobodenju vi govorite?

Avatar horuk
horuk
14:18 23.06.2026.

Ovaj grafiti je samo revolt zbog od 45 nepromjenjenoga mindseta ljevičara (koji su ujedno ekstremni jugodesničari) zbog njihove agresivne i netrepljive naravi. Sve druge intepretacije kao blablabla NDH i štajaznamšta navode samo zbog njihova manjka sposobnosti shvaćanja.

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