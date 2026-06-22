FOTO/VIDEO Prolom oblaka pogodio Zagreb: Nebo paraju munje, puše snažan vjetar

Nakon sunčanog i vrlo vrućeg dana, u Zagreb se spustio pljusak. 'Na zapadu grada počelo je s jakim vjetrom, a nastavilo se s prolomom oblaka. Jako grmi i pada kiša', javila nam je čitateljica.

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Iz DHMZ-a su najavljivali da će uz jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi s grmljavinom biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz ove nestabilnosti je prolazno i jak.

Što se sutrašnjeg dana tiče bit će pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno nas lokalno čekaju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti već tijekom noći u ponedjeljak i jutra u utorak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27 °C, a najviša od 30 do 35 °C.