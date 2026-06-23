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TRAMVAJI STALI

Prometni kaos na Savskoj: Kamion potrgao tramvajsku mrežu, jedna osoba ozlijeđena

Ilustracija
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
23.06.2026.
u 13:10

Tramvaji linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjereno je na Zapadni kolodvor.

Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom. Tramvaji linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjereno je na Zapadni kolodvor.

Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga. Linije 4 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec.Putnike na relaciji Savski most - Vukovarska - Držićeva prevoze autobusi, kao i na relaciji Ljubljanica-Golikova-Zagrebačka-Črnomerec.

Kako Jutarnji list javlja, nakon što je kamion povukao tramvajsku mrežu, jedna je žica pala i ozlijedila ženu. Kamion je samo produžio dalje prema križanju Vukovarske i Savske, ali građani su ženi uskočili u pomoć, a ubrzo je došla i Hitna pomoć.

Ključne riječi
zastoj tramvaj

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