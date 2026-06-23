Lanište se usprotivilo naplati parkiranja, evo što sada kaže Tomašević

Nakon što su građani na zboru u Laništu izrazili protivljenje uvođenju naplate parkiranja, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako se o toj temi raspravlja na razini mjesnih odbora te da postoje različita mišljenja o uvođenju parkirnih zonaNa današnjoj konferenciji za novinare upitan hoće li Grad ipak inzistirati na uvođenju naplate parkiranja u Laništu, Tomašević nije želio ulaziti u detalje vezane uz pojedine kvartove.

– Ne mogu sada govoriti detaljno o svakom kvartu. O tome raspravljaju mjesni odbori i postoje različiti stavovi građana – rekao je. Dodao je kako Grad redovito prima i pritužbe građana iz dijelova grada u kojima naplata još nije uvedena. – Često dobivamo primjedbe građana koji pitaju zašto se naplata parkiranja još nije uvela u njihovom kvartu. Oni smatraju da bi nakon uvođenja naplate lakše pronalazili slobodna parkirna mjesta jer bi imali pravo na povlaštenu parkirnu kartu – kazao je gradonačelnik.

Podsjetio je kako stanovnici zona s naplatom imaju pravo na povlaštene karte koje stoje svega nekoliko eura mjesečno u trećoj zoni, odnosno desetak eura u prvoj zoni. – To su vrlo niske cijene upravo zato što je riječ o povlaštenim kartama za stanare. Istodobno, ostali korisnici plaćaju komercijalne cijene, što u pravilu dovodi do veće dostupnosti parkirnih mjesta za građane koji ondje žive – rekao je Tomašević.