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'To su vrlo niske cijene'

Lanište se usprotivilo naplati parkiranja, evo što sada kaže Tomašević

Zagreb: Naplata parkiranja na Laništu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.06.2026.
u 12:54

– Često dobivamo primjedbe građana koji pitaju zašto se naplata parkiranja još nije uvela u njihovom kvartu. Oni smatraju da bi nakon uvođenja naplate lakše pronalazili slobodna parkirna mjesta jer bi imali pravo na povlaštenu parkirnu kartu – kazao je gradonačelnik.

Nakon što su građani na zboru u Laništu izrazili protivljenje uvođenju naplate parkiranja, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako se o toj temi raspravlja na razini mjesnih odbora te da postoje različita mišljenja o uvođenju parkirnih zonaNa današnjoj konferenciji za novinare upitan hoće li Grad ipak inzistirati na uvođenju naplate parkiranja u Laništu, Tomašević nije želio ulaziti u detalje vezane uz pojedine kvartove.

– Ne mogu sada govoriti detaljno o svakom kvartu. O tome raspravljaju mjesni odbori i postoje različiti stavovi građana – rekao je. Dodao je kako Grad redovito prima i pritužbe građana iz dijelova grada u kojima naplata još nije uvedena.  – Često dobivamo primjedbe građana koji pitaju zašto se naplata parkiranja još nije uvela u njihovom kvartu. Oni smatraju da bi nakon uvođenja naplate lakše pronalazili slobodna parkirna mjesta jer bi imali pravo na povlaštenu parkirnu kartu – kazao je gradonačelnik.

Podsjetio je kako stanovnici zona s naplatom imaju pravo na povlaštene karte koje stoje svega nekoliko eura mjesečno u trećoj zoni, odnosno desetak eura u prvoj zoni. – To su vrlo niske cijene upravo zato što je riječ o povlaštenim kartama za stanare. Istodobno, ostali korisnici plaćaju komercijalne cijene, što u pravilu dovodi do veće dostupnosti parkirnih mjesta za građane koji ondje žive – rekao je Tomašević.
Ključne riječi
parking Lanište Tomislav Tomašević

Komentara 2

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ME
MediciKM
12:57 23.06.2026.

Da, eto svi trčimo da ovom vrijednom čovjeku punimo blagajnu kako bi on mogao dijeliti svojim pajdašima...a grad kao neka mahala.

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