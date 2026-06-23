Može li veliki pas u ZET-ov autobus? Zagrepčanka postavila pitanje koje muči mnoge vlasnike

Može li veliki pas u ZET-ov autobus i gdje bi tijekom vožnje trebao stajati? To je pitanje ovih dana pokrenulo zanimljivu raspravu među Zagrepčanima na Redditu nakon što je jedna vlasnica psa zatražila savjet prije vožnje prigradskim autobusom prema Podsljemenu.Pozvala se pritom na pravila ZET-a prema kojima putnici s kućnim ljubimcima trebaju ulaziti na prednja vrata i zadržavati se u prednjem dijelu vozila. No smatra da bi njezin pas zbog veličine upravo ondje najviše smetao drugim putnicima pa ju je zanimalo kako se u praksi ponašaju ostali vlasnici.

U komentarima su se javili brojni Zagrepčani koji redovito koriste tramvaje i autobuse sa svojim ljubimcima. Većina tvrdi da s većim psima najčešće odlaze prema sredini ili stražnjem dijelu vozila, gdje ima više prostora i manje gužve. Mnogi ističu da nikada nisu imali ozbiljnijih problema s vozačima, a neki kažu kako su reakcije drugih putnika uglavnom pozitivne. Kao najvažnije pravilo gotovo svi navode brnjicu, dok se ostala pravila često tumače nešto fleksibilnije. Dio korisnika priznao je da je povremeno naišao na neugodnog vozača ili putnika, no većina smatra da se sa psom bez problema može koristiti javni prijevoz ako je ljubimac miran i pod nadzorom vlasnika.

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