Oživljava se zapušteni kutak Dubrave, stiže festival Stari plac

Centar kulture Dubrava u suradnji s Vijećem gradske četvrti Donja Dubrava priprema četvrto izdanje Festivala Stari plac, koje će se održati u subotu iza Dječjeg kazališta Dubrava na Tržnici Dubrava (Cerska 1a). Ova pomalo zaboravljena lokacija ponovno će oživjeti u znaku glazbe, plesa i druženja. Rujansko izdanje festivala donosi završetak ljeta u kvartu uz druženje na otvorenom, plesnjak pod zvijezdama i dobru atmosferu za sve generacije.

Za ritmove u swing maniri pobrinut će se Swing brigada, poznati hrvatski jazz manouche kolektiv, dok će neposredno prije koncerta biti održana i kreativna radionica za djecu i odrasle na kojoj će se izrađivati rekviziti za ples. Ulaz na festival je slobodan, a organizatori pozivaju sve da se pridruže i budu dio priče o revitalizaciji Starog placa u Dubravi.