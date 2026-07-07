Ovo je prizor iza Mornarske zgrade u Vukovarskoj: 'Nikoga nije briga, očito ni Čistoću'

Otkinuti krov kontejnera od 1100 litara leži na tlu nekoliko metara dalje, a oko ostalih spremnika totalni je nered. Prizor je to iza takozvane "Mornarske zgrade" u Vukovarskoj, na samom križanju sa Savskom, a fotografije nam je poslala čitateljica.

– Prema parkiralištu hodamo po razbacanom smeću. Nikoga nije briga, očito niti djelatnike Čistoće koji bi, da imaju imalo savjesti, pokupili i oko kontejnera, a ne samo u njima. Sramotno – ispričala nam je. Pisali smo, podsjetimo, u više navrata o tome kako stanovnici metropole po nekoliko mjeseci čekaju na zamjenu spremnika koji zbog ovog ili onog razloga oštećeni. I problem nije samo sa spremnicima za biootpad, već i onima za papir, plastiku i miješani otpad.

– Podružnica Čistoća dodjeljuje sve vrste spremnika novim korisnicima te mijenja oštećene sukladno zaprimljenim zahtjevima, koji se kategoriziraju i obrađuju pojedinačno. Uz isprike ako je u procesu dodjele došlo do dužeg čekanja, upućujemo korisnike da u takvim iznimnim okolnostima biootpad na dan odvoza mogu odložiti na mjestu primopredaje u odgovarajućim vrećicama ili kartonskoj ambalaži. Također, podsjećamo korisnike da se za takve i slične operativne upite mogu obratiti korisničkoj službi na sluzbazakorisnike@zgh.hr – kazali su nam ranije iz Holdinga.