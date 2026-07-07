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'SRAMOTNO'

Ovo je prizor iza Mornarske zgrade u Vukovarskoj: 'Nikoga nije briga, očito ni Čistoću'

Foto: Čitateljica
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Autor
Hana Ivković Šimičić
07.07.2026.
u 17:00

Pisali smo, podsjetimo, u više navrata o tome kako stanovnici metropole po nekoliko mjeseci čekaju na zamjenu spremnika koji zbog ovog ili onog razloga oštećeni. I problem nije samo sa spremnicima za biootpad, već i onima za papir, plastiku i miješani otpad.

Otkinuti krov kontejnera od 1100 litara leži na tlu nekoliko metara dalje, a oko ostalih spremnika totalni je nered. Prizor je to iza takozvane "Mornarske zgrade" u Vukovarskoj, na samom križanju sa Savskom, a fotografije nam je poslala čitateljica. 

– Prema parkiralištu hodamo po razbacanom smeću. Nikoga nije briga, očito niti djelatnike Čistoće koji bi, da imaju imalo savjesti, pokupili i oko kontejnera, a ne samo u njima. Sramotno – ispričala nam je. Pisali smo, podsjetimo, u više navrata o tome kako stanovnici metropole po nekoliko mjeseci čekaju na zamjenu spremnika koji zbog ovog ili onog razloga oštećeni. I problem nije samo sa spremnicima za biootpad, već i onima za papir, plastiku i miješani otpad.

– Podružnica Čistoća dodjeljuje sve vrste spremnika novim korisnicima te mijenja oštećene sukladno zaprimljenim zahtjevima, koji se kategoriziraju i obrađuju pojedinačno. Uz isprike ako je u procesu dodjele došlo do dužeg čekanja, upućujemo korisnike da u takvim iznimnim okolnostima biootpad na dan odvoza mogu odložiti na mjestu primopredaje u odgovarajućim vrećicama ili kartonskoj ambalaži. Također, podsjećamo korisnike da se za takve i slične operativne upite mogu obratiti korisničkoj službi na sluzbazakorisnike@zgh.hr – kazali su nam ranije iz Holdinga. 

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Komentara 3

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AN
antifa
17:37 07.07.2026.

Tu živi antifašistička drugarica Katarina Peović koja je naslijedila partizanski stan svog tatice. Fina neka ekipa.

ZU
Zoran Un
17:32 07.07.2026.

Nije ćistoča kriva šta je stoka stoka.

JO
JovanC
17:20 07.07.2026.

Ne brinite sekta ce to rijesit. Samo znaju novce medju sobom dijelit preko udruga.

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