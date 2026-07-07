FOTO Ovako izgleda zatvoreno gradilište na Savskoj, u obilazak došao i pročelnik za promet
Državni inspektorat danas je obustavio radove na dva velika zagrebačka gradilišta – u Zvonimirovoj ulici te na raskrižju Savske i Vukovarske – zbog nepravilnosti utvrđenih tijekom inspekcijskog nadzora.
Na gradilištu u Savskoj i Vukovarskoj tijekom dana bio je i pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, koji je obišao lokaciju nakon inspekcijskog nadzora.
U oba slučaja inspektori su utvrdili da gradilišta nisu bila propisno osigurana i ograđena radi sigurnosti prolaznika, zbog čega je donesena mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake.
Na raskrižju Savske i Vukovarske izvode se radovi vrijedni oko pet milijuna eura na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajske infrastrukture, dok je u Zvonimirovoj u tijeku obnova tramvajske pruge na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice.
Iz Grada Zagreba poručili su da je na gradilištu u Savskoj riječ o manjim neusklađenostima koje izvođači otklanjaju postavljanjem dodatne zaštitne ograde i ploče s podacima o gradilištu te očekuju da će radovi uskoro biti nastavljeni. Hoće li inspekcijska mjera utjecati na rokove završetka radova, zasad nije poznato.