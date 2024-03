Ovaj film na platnu je ujedinio glumačke ikone iz svih generacija, bliži mu se premijera u Zagrebu

Novi dugometražni igrani film Nevija Marasovića i scenarista Gjermunda Gisvolda "Pamtim samo sretne dane", priča o starcu koji na kraju svog životnog puta u jednom restoranu čeka konačni 'račun' svega kroz što je prošao, od 4. travnja stiže u kina diljem Hrvatske. U središtu je stariji gospodin, kojega je u svojoj posljednjoj ulozi odglumio slovenski dramski umjetnik Radko Polič, koji sjedi u restoranu koji predstavlja čekaonicu za drugi svijet i sluša razgovore gostiju koji su zapravo on sam i njegova obitelj.

"Starac je prisiljen te događaje gledati objektivno, sa strane, kao svojevrsni sudac i porota tragičnog života punog žaljenja, gorčine i krivih odluka", stoji u najavi. Po riječima redatelja, ta je tema univerzalna životna priča, tu su "život, smrt, žaljenja, greške, sve ono što gledamo pogotovo kad je život pri kraju". "To je drugačije od bilo čega što sam radio, film je unikatan po radnji, ideji i stilu. Bio je jako veliki rizik tako nešto raditi, no po dosadašnjim reakcijama gledatelja i kritičara mislim da smo uspjeli ono što smo naumili", dodao je.

Njegov prvi cjelovečernji film "The Show Must Go On" (2008.) ovjenčan je Zlatnim arenama za najbolji scenarij i specijalne efekte te nagradom Breza za najboljeg debitanta, a "Comic Sans" (2017.) u Puli je osvojio nagradu publike i čak šest Zlatnih arena, uključujući onu za najbolju režiju.

Filmski ansambl njegova novog filma sastoji se od glumaca svih generacija, od Tome Medvešeka, Lane Menige, Roka Juričića, Tene Nemet Brankov, Marka Petrića, Tare Thaller, preko Stjepana Perića, Dade Ćosića, Tihane Lazović Trifunović, Janka Popovića Volarića, Leone Paraminski, Ivane Starčević, Leona Lučeva, Gorana Bogdana, Nine Violić, Živka Anočića, Jelene Miholjević, do Alme Price, Franje Kuhara, Gorana Grgića, Milana Štrljića, Vinka Kraljevića, Doris Šarić Kukuljica, Zdenka Jelčića te Zlatka Burića Kiće.

Direktor fotografije je Damir Kudin, montažer Tomislav Pavlic, scenografkinja Iva Rodić-Novak, kostimografkinje Katja Šunjić-Kudin i Katarina Zaninović, skladatelji Nenad Sinkauz i Alen Sinkauz, dizajner zvuka Frano Homen, majstorica maske Tamara Radinger te Vladimir Dostal i Boris Petrlić iz Woosh studija za vizualne efekte, te Saša Jungić. Producentica je Nina Petrović iz produkcijske kuće Švenk, a distributer tvrtka Jučer.

Film je prikazan na prošlogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, Zagreb Film Festivalu i beogradskom FEST-u, a uoči kino distribucije imat će premijeru 24. ožujka u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, u programu Kino u teatru, kojeg u suradnji sa splitskim teatrom organizira Festival mediteranskog filma. Zagrebačka premijera filma održat će se u kinu Kinoteka, 28. ožujka.

