Svjetska zvijezda stiže u Zagreb: 'Čula sam da je Hrvatska divna, a Hrvati vrlo topli i gostoljubivi ljudi'

Lara Fabian (54), umjetnica svjetskog glasa, a neki je smatraju i jednom najboljih vokalistica svog vremena, 29. travnja u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održat će svoj prvi koncert u Hrvatskoj. Vokalni raspon njezina lirskog soprana u izvedbama uživo seže kroz tri oktave (c1 – gis3). Do osme godine živjela je na Siciliji. Otac joj je flamanski Belgijac, a majka Talijanka. Fabian je prisutna na glazbenoj sceni još od kasnih 80-ih godina 20. stoljeća, kad se široj europskoj javnosti predstavila nastupom na Eurosongu predstavljajući Luksemburg.

Od tada do danas ova je belgijsko-kanadska pjevačica osvojila ne samo Europu nego i ostatak svijeta svojom karizmom i lirskim sopranom s rasponom od tri oktave, prikupila je velik broj glazbenih nagrada i prodala više od 20 milijuna albuma, a od 2021. godine jedna je od najprodavanijih belgijskih umjetnica svih vremena. Rođena je u Belgiji, prvi dio djetinjstva provela je u Italiji, a 1991. seli se u Kanadu pa osim belgijskog ima i kanadsko državljanstvo. Stoga ne čudi da je poznata po izvođenju skladbi na francuskom, ali i talijanskom i engleskom jeziku, a ne ustručava se zapjevati ni na drugim jezicima, kao što su španjolski, portugalski, ruski, turski i drugi. Sve to nedvojbeno dodaje poseban šarm i jedinstvenost njezinoj glazbi i omogućuje joj da stvori posebnu povezanost sa slušateljima. Bez obzira na to izvodi li vlastitu glazbu ili prepjeve poznatih klasika, njezine iznimne vokalne sposobnosti i osjećajnost koja krasi svaku njezinu interpretaciju zaokupljaju slušatelja od prvog do zadnjeg tona. Tijekom svoje duge karijere Lara Fabian izdala je 15 studijskih i četiri live albuma te nekoliko kompilacija, a na zagrebačkom koncertu moći ćete uživati u besprijekornim izvedbama pomno odabranih hitova kao što su "Je t'aime", "Adagio", "I will love again", "Je suis malade", "Caruso", ali i u posebnoj atmosferi koju ova umjetnica stvara s lakoćom prenoseći na publiku nevjerojatnu energiju, čime publika i sama postaje neodvojiv dio nastupa.

Fabian je 14 godina bila u vezi s Rickom Allisonom, s kojim je napisala svoje najveće hitove. Iz veze s francuskim redateljem, producentom i skladateljem Gérardom Pullicinom ima 16-godišnju kćer Lou. Godine 2013. udala se za sicilijanskog mađioničara Gabriela Di Giorgija. Prije svog prvog dolaska u Hrvatsku Lara Fabian otkrila nam je koje su joj prve asocijacije na našu zemlju, ali i što nas sve očekuje na koncertu u Lisinskom.

Uskoro ćete prvi put nastupiti u Hrvatskoj. Radujete li se svom prvom susretu s hrvatskom publikom?

Jako se veselim ovom prvom susretu, vjerujem u prve prilike, znam koliko mogu biti čarobni.

Što možemo očekivati na vašem koncertu, hoće li na programu biti svi vaši najveći hitovi?

Da, apsolutno! Možete očekivati moje najveće hitove i neke od pjesama koje posebno volim pjevati, poput "Carusa" Lucija Dalle.

Jeste li već posjetili Hrvatsku? Koja vam je prva asocijacija na nju? Poznajete li možda nekog našeg glazbenika?

Moj dojam o Hrvatskoj je da je to vrlo lijepa zemlja, čula sam da neki krajolici nemaju na čemu zavidjeti talijanskoj rivijeri, tako da jedva čekam da je vidim! Znam i da su Hrvati vrlo topli i gostoljubivi ljudi. Također, velika sam obožavateljica jednog od vaših izvanrednih glazbenika, Hausera. Volim ga. S njim ću vrlo brzo nastupiti u Londonu.

Zanimljivo je da su vaši roditelji otkrili vaš glazbeni talent dok ste bili dijete. Jeste li odmah znali da će to biti vaše zanimanje?

Odmah sam shvatila da će to biti moja strast i cilj u životu. Željela sam pjevati i izražavati se kroz glazbu. To je uistinu bilo moje odredište i moja sudbina.

Čega se sjećate dok ste odrastali na Siciliji? Većinu ljudi Sicilija odmah asocira na "Kuma" i mafijaške filmove.

Iskreno, ovo nije moja vizija Sicilije. Sicilija je puno više od same mafije... U stvarnosti, moja vizija Sicilije je obitelj, majke, djeca, vrijednosti, kultura, hrana i ljepota.

Jedan od vaših prvih uspjeha bio je nastup na Eurosongu 1988. Po čemu se sjećate tog nastupa u Dublinu? Tada je pobijedila Celine Dion, jeste li se tada družili s njom?

Većina timova druži se sa svojim članovima, s drugima se nismo baš imali pravo družiti, ali s njom sam svakako razmijenila koju riječ. Potpuno joj se divim i vjerujem da je bila pionir u svemu što je postigla.

Eurosong se dosta promijenio od vašeg nastupa. Pratite li i danas to natjecanje, što mislite o njemu?

Vjerujem da je to fantastično natjecanje koje omogućuje da se svi okupe pod jednakim uvjetima. Pratim je i volim je, potpuni sam fan Eurovizije.

Koliko je preseljenje u Kanadu pridonijelo vašem uspjehu? Kako ste se tada nosili s uspjehom?

Tada sam bila jako mlada i bilo je to jedno doista novo iskustvo za mene. Razvila sam vlastito mišljenje, vlastitu karijeru, napravila svoje prve pogreške i naučila biti ono što želim biti. Bilo je to najvažnije putovanje u mom životu, preseliti se u Sjevernu Ameriku, pronaći skupinu ljudi koji govore francuski, koji su istinski obožavali glazbu i poticali mlade umjetnike.

Fascinantna je činjenica da ste tijekom karijere pjevali na osam jezika, uključujući turski i mandarinski. Koliko vam je bilo teško naučiti te jezike?

Za većinu njih učinila sam to na fonetski način. Govorim četiri jezika, ali ne govorim tečno druge na kojima sam pjevala. Ovome pristupam kao glazbi, koristeći ljepotu zvukova kako bih pronašla sklad u izražavanju.

Vaš posljednji album "Lockdown Sessions" objavljen je prije četiri godine, tijekom pandemije. Koliko je tada pandemija COVID-a utjecala na vaš život i rad?

Vjerujem da je utjecala na sve. Umjetnici su prvi pali i zadnji su ustali. Kada danas gledam na to, to je bilo vrlo važno razdoblje u mom životu u kojem sam se puno bavila introspekcijom i shvatila da mnoge stvari treba preurediti i promisliti pa bih općenito rekla da je to bio vrlo neobičan, ali pozitivan trenutak u mom životu.

Imate kćer tinejdžericu. Kako ona gleda na vaše pjesme i ima li glazbenog talenta?

Moja djevojčica izuzetno je talentirana. Ima velike sposobnosti, većinom umjetničke, ali još nije odlučila kojim će smjerom ići. Ima neke ideje koje još uvijek razvija i vrlo distanciran odnos prema onome što ja radim. Ja sam joj mama i to mi je najvažnije.

Vaš suprug Gabriel je iluzionist. Čime vas je osvojio, je li mu trebao neki trik da dopre do vašeg srca?

Ljepota mog muža je u tome što mu ne trebaju trikovi. On želi samo komunikaciju i to je ono što njegujemo zadnjih 13 godina. Osjećam se blagoslovljeno što je ova prekrasna priča uz moju kćer postala najljepša u mom životu. Imamo prekrasnu obitelj i njegujemo svoju vezu svaki dan, kada god imamo priliku biti zajedno.

