OD 17. DO 19. LISTOPADA

'Nasljeđe budućnosti' tema je trećeg Open Housea: Vrata otvara više od 40 lokacija

Zagreb: Konferencija za medije povodom festivala Open House Zagreb
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
Autor
Nikolina Orešković
23.09.2025.
u 13:40

Posjetitelji će moći razgledati zgrade i prostore različitih namjena, od atelijera i obiteljskih kuća do urbanih cjelina i javnih objekata, među kojima su Atelijer Meštrović, Palača Mesić, Bolnička cesta 32, Kuća Roller, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzej suvremene umjetnosti i mnogi drugi.

Treće izdanje Open House Zagreb Festivala kojim će se otvoriti vrata više od 40 važnih zagrebačkih arhitekstonskih djela, održat će se od 17. do 19. listopada. Tema ovogodišnjeg festivala je "Nasljeđe budućnosti", nastavak prošlogodišnje teme "Revitalizacija arhitektonskog nasljeđa". Istražuje se što se događa kada se spoj statičnost nasljeđa i dinamičnost nove izgradnje te poziva stručnjake i građane na promišljanje moderne arhitekture koja će u budućnosti postati baština. Cilj je potaknuti arhitektonsku struku na kreiranje kriterija po kojima će nas pamtiti buduće generacije.

Na današnjoj konferenciji govorile su kreativna ravnateljica OHZ-a Dubravka Vrgoč, predsjednica Ocjenjivačkog suda 3. OHZ-a Irena Kraševac, članica Ocjenjivačkog suda Senka Dombi, predstavnik partnera Velux Hrvatska, Saša Kecerin te izvršna ravnateljica OHZ-a Tomislava Blatnik

– Tema "Nasljeđe budućnosti" povezuje prošlost koja se obnavlja s budućnošću arhitekture. Festival kroz različite objekte i programe istražuje dinamiku između očuvanja baštine i suvremenih arhitektonskih praksi, uključujući nove tehnologije i održivost – kazala je D. Vrgoč.

Program uključuje stručno vođenje kroz više od četrdeset lokacija u gradu, a posjetitelji će moći razgledati zgrade i prostore različitih namjena, od atelijera i obiteljskih kuća do urbanih cjelina i javnih objekata, među kojima su Atelijer Meštrović, Palača Mesić, Bolnička cesta 32, Kuća Roller, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzej suvremene umjetnosti i mnogi drugi. 

– Program festivala obuhvaća zgrade različitih sadržaja i mjerila, omogućujući građanima da razumiju zašto su ti prostori primjeri dobre arhitekture i vrijednog nasljeđa – napomenula je S. Dombi.

Da festival podiže svijest javnosti i omogućava neposredni doživljaj prostora kao iskustvene umjetnosti te da tema "Nasljeđe budućnosti" propituje koje današnje prakse postaju baština sutrašnjice, balansirajući očuvanje tradicije i suvremene izazove, istaknula je T. Blatnik.
Zagreb Open House Festival

