POLICIJA: PODUZIMAMO AKTIVNOSTI

Organizatorica prosvjeda protiv nasilja u Dubravi: 'Moje dijete i prijatelji opet su bili na meti zlostavljača, rekli su im - Ajmo na pretres'

Zagreb: U Dubravi održan prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja
Marko Juric/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
21.10.2025.
u 09:37

Iz policije poručuju da poduzimaju širok spektar aktivnosti u cilju prevencije nasilja te na otkrivanju počinitelja ako je nasilje već počinjeno. Tvrde da su svi počinitelji u ovim slučajevima pronađeni i procesuirani

U zagrebačkom naselju Dubravi u nedjelju je održan novi prosvjed zbog nedavnog vala nasilja među vršnjacima, u kojem je napadnuto više djece. O tome su u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog" govorile jedna od organizatorica prosvjeda Sanja Petrović, sutkinja Lana Peto Kujundžić, klinička psihologinja Gordana Buljan Flander te policijski službenik za mladež Dragan Josipović.

Povod za novi prosvjed u Dubravi je što roditelji djece smatraju da nije dovoljno učinjeno od strane institucija s obzirom da nasilje nije u potpunosti prestalo, tvrdi jedna od organizatorica prosvjeda Sanja Petrović. – Institucije uopće nisu reagirale, osim što je policija pojačala patrole. Neki su ipak završili u domu, ali koji su mogli zbog svoje dobi, oni su zatvoreni, rekla je Sanja Petrović, jedna od organizatorica prosvjeda.

Istaknula je da su njeno dijete i dva njegova prijatelja opet bili na meti zlostavljača. – Rekli su im 'ajmo na pretres', a kada su odbili, onda su im rekli 'skačite'. Oni onda moraju skakati kako bi napadači čuli da li imaju kovanice u džepovima, da li im nešto zvecka. Ako čuju da nešto zvecka to znači da su djeca lagala i onda će dobiti batine –objašnjava Sanja Petrović, jedna od organizatorica prosvjeda.

FOTO Novi prosvjed roditelja protiv nasilja: 'Nema šanse da odustanemo u borbi za svoju djecu'
Zagreb: U Dubravi održan prosvjed protiv međuvršnjačkog nasilja
1/22

Iz policije poručuju da poduzimaju širok spektar aktivnosti u cilju prevencije nasilja te na otkrivanju počinitelja ako je nasilje već počinjeno. Tvrde da su svi počinitelji u ovim slučajevima pronađeni i procesuirani. – Svi slučajevi za koje smo saznali, a saznali smo ih od roditelja, iz medija ili iz vlastitih operativnih aktivnosti, su razrješeni. Počinitelji su otkriveni i u skladu sa zakonskim propisima procesuirani odnosno o njihovom ponašanju je obavještena socijalna služba, kazao je Dragan Josipović, policijski službenik za mladež u Ravnateljstvu policije.

Također tvrdi da su promjenili svoj pristup u praćenju i pristupanju slučajevima maloljetničkog nasilja nakon što je Vlada Republike Hrvatske donijela novi protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Za raspon praćenja se sada uzima školska godina umjesto kalendarske godine. 

– Od početka ove školske godine, znači od 8. rujna, do zaključno s nedjeljom, 19. listopada, što znači 42 dana, policija je na cijelom području Republike Hrvatske postupala prema 190 djece mlađih od 21. godinu koja su povezana sa slučajevima nasilja među djecom i mladima kao počiniteljima – objašnjava Josipović, dodavši da je za područje PU zagrebačke u cijelom tom razdoblju od 42 dana policija postupala u 39 asebnih slučajeva nasilja među djecom i mladima. 

Zagreb prosvjed Vršnjačko nasilje Dubrava

